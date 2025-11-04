المغتربين يستعدون للرحيل.. السعودية تضيق الخناق على المقيمين في المملكة بأربعة قرارات والرحيل اصبح هو الحل

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:18 مساءً - نقلت صحيفة عكاظ بحسب المصادر أن أولى العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم 64 بوصف المخالفة (تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة)، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال.

وتتعدد بتعدد العمال في حين صنفت بالرقم 65 مخالفة (عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين)، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

وتضمنت المخالفة 66 من جدول العقوبات (عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة)، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

في حين صنفت المخالفة 67 على (مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة)، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال.