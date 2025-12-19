السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر

وتثمن المملكة الدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الاطار بدءً من إعلان فخامته رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها فخامته للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيع فخامته لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م والذي تضمن إلغاء قانون قيصر.
كما تعرب المملكة عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا, وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
