وفاة طفل جراء موجة البرد القارس في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

توفي طفل رضيع بعمر شهر، أمس، نتيجة البرد القارس في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها: إن «الطفل سعيد عابدين البالغ من العمر شهراً توفي في مواصي خان يونس بسبب البرد القارس».

وأشارت المصادر إلى أن عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة ارتفع إلى 13 حالة وفاة. ووفق الوكالة «تعكس هذه الأرقام خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد، في ظل معاناة أهالي غزة من انعدام المأوى والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود».