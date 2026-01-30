تقارير: ترامب يعتزم ترشيح كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة

من المتوقع أن يرشّح الرئيس الأميركي Donald Trump الخبير المعروف بموقفه الإيجابي تجاه بيتكوين Kevin Warsh لتولي منصب رئيس Federal Reserve، وذلك عند إعلان اختياره رسميًا صباح يوم الجمعة.

وكان ترامب قد قال يوم الخميس إنه سيعلن اسم المرشح الذي سيخلف الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell، الذي تنتهي ولايته في مايو. وأفادت كل من Bloomberg وThe Wall Street Journal وThe New York Times بأن الرئيس يستعد للإعلان عن ترشيح وورش.

وكانت Reuters قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب التقى وورش يوم الخميس. وقال شخص مطّلع على مجريات اللقاء إن وورش ترك انطباعًا قويًا لدى الرئيس.

وقفزت احتمالات ترشيح وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي من 30% إلى 95% على منصة التنبؤ Polymarket، في حين تراجعت حظوظ المرشح الأبرز سابقًا، المدير التنفيذي في BlackRock Rick Rieder، إلى 3.4% فقط.

كيفن وورش يتصدر المرشحين لاختيار ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي على Polymarket. المصدر: Polymarket

وتُظهر منصة التنبؤ Kalshi نسبًا مماثلة، إذ تبلغ حظوظ وورش 93%، مقابل 5% لريدر و2% للاقتصادي كيفن هاسيت.

ويُنظر إلى وورش على نطاق واسع بوصفه مرشحًا سيدفع باتجاه الانضباط المالي، وكبح التضخم، والخروج من سياسات التيسير الكمي.

ورش: بيتكوين يمكن أن يضبط صُنّاع السياسات

يتبنى وورش رؤية أكثر إيجابية بكثير تجاه Bitcoin مقارنة بباول، الذي قلّل مرارًا من دور العملة الرقمية في الاقتصاد الأميركي.

وفي مقابلة أجراها في يوليو مع معهد Hoover، وورش فكرة أن بيتكوين قد تقوّض قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة الاقتصاد، معتبرًا أنها قد “توفر انضباطًا للسوق”.

وقال حينها: “بيتكوين لا تثير قلقي. أراها أصلًا مهمًا يمكن أن يساعد في إرشاد صانعي السياسات عندما يصيبون أو يخطئون”. وأضاف: “أعتقد أنها قد تكون في كثير من الأحيان شرطيًا جيدًا للسياسات”.

وعزز الدولار الأميركي مكاسبه، وارتفعت عوائد سندات الخزانة، مع تنامي التوقعات بأن يختار ترامب وورش، المعروف بتوجهه الأكثر تشددًا، على حساب ريدر وهاسيت.