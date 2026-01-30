هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - هبطت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند حدود 81,000 دولار، ما أدى إلى موجة تصفيات بمليارات الدولارات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من الرئيس الأميركي Donald Trump دفعت المتداولين إلى البيع المكثف.

وسجّلت بيتكوين قاعًا عند 81,058 دولارًا على منصة Coinbase في التداولات المبكرة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل، بحسب بيانات TradingView. وبذلك تكون العملة قد تراجعت بنحو 35% عن أعلى مستوى تاريخي لها عند 126,000 دولار سُجّل في أكتوبر.

وأظهرت بيانات CoinGlass أن نحو 270 ألف متداول جرت تصفية مراكزهم خلال الـ24 ساعة الماضية، مع وصول إجمالي التصفيات إلى 1.68 مليار دولار. وشكّلت مراكز الشراء ذات الرافعة المالية النسبة الأكبر من هذه التصفيات، بواقع 93%، ومعظمها في بيتكوين وEther.

وتقف بيتكوين الآن عند منطقة دعم حرجة على الإطار الزمني الشهري بعد تسجيلها أدنى مستوى في تسعة أشهر، فيما أدت موجة البيع الأوسع في سوق العملات الرقمية إلى محو نحو 200 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية خلال يوم واحد.

عودة BTC إلى مستويات أبريل. المصدر: TradingView

التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية تضرب الأسواق

يأتي هذا الهبوط في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران، فيما قال ترامب إنه يخطط للتحدث مع طهران.

وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس: “لدينا الكثير من السفن الكبيرة والقوية جدًا تتجه الآن نحو إيران، وسيكون من الرائع ألا نضطر لاستخدامها”.

كما أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية ووقّع أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية على أي سلع من دول تبيع النفط إلى كوبا، ما زاد من قلق المتداولين.

وشهد الذهب أيضًا موجة بيع، متراجعًا بنحو 9% عن قمته التاريخية البالغة 5,600 دولار للأونصة المسجلة يوم الخميس، في حين صحّحت الفضة بنحو 11.5%.

نتائج شركات التكنولوجيا ومخاوف الذكاء الاصطناعي تضيف ضغوطًا

قال جيف ماي، مدير العمليات في منصة BTSE، إن نتائج أرباح شركات التكنولوجيا المخيبة للآمال لعبت دورًا في موجة البيع.

وأضاف في تصريح لـ Cointelegraph: “الهبوط الذي شهدته الأسواق الليلة الماضية كان مرتبطًا بوضوح بتراجع سهم مايكروسوفت بعد نتائج أرباح مخيبة”.

وتراجع سهم Microsoft بنسبة 10% يوم الخميس، في أكبر هبوط يومي له منذ مارس 2020، بعد إعلان إنفاق قياسي وتباطؤ نمو إيرادات الحوسبة السحابية.

وأوضح ماي أن “المستثمرين يخشون أن يمتد التراجع الأوسع في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ليؤثر على السوق ككل، ما يدفع البعض إلى تقليص المخاطر في محافظهم”.

ومع ذلك، أشار إلى أن “هذا الهبوط يبدو مبالغًا فيه نسبيًا، إذ إن العملات الرقمية كانت قد تراجعت بالفعل منذ أكتوبر، ولا تزال بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية تتداول عند مستويات جذابة مع هامش هبوط محدود”.