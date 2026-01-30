وزارة العدل الأميركية تُتمّ مصادرة أصول مشفّرة بقيمة 400 مليون دولار في قضية خلاط بيتكوين Helix

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إتمام مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من العملات الرقمية وأصول أخرى مرتبطة بخدمة Helix، وهي إحدى خدمات خلط بيتكوين في الحقبة المبكرة للبيتكوين وعلى صلة بأسواق الشبكة المظلمة، وذلك وفق بيان صدر يوم الخميس.

وجرى الاستيلاء على الأصول من لاري هارمون، مشغّل خدمة Helix، التي عالجت معاملات بين عامي 2014 و2017. وكانت خدمة الخلط مصممة لإخفاء مصدر ووجهة عملات Bitcoin المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة.

وتأتي المصادرة عقب أمر صادر في 21 يناير عن المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، قضى بنقل ملكية الأصول رسميًا إلى الحكومة. ويمنح الأمر القضائي النهائي الحكومة سند الملكية القانوني للأصول الرقمية والعقارات والأصول المالية المضبوطة والمتصلة بعمليات Helix.

ويمثل هذا التطور الخاتمة القانونية لإحدى أبرز القضايا المبكرة المتعلقة بخلاطات بيتكوين التي نظرتها المحاكم الأميركية، كما يبرز كيف يمكن لإجراءات إنفاذ القانون المرتبطة بالعملات الرقمية أن تستغرق سنوات طويلة للحسم النهائي، حتى بعد توقف النشاط الإجرامي.

Helix عالجت مئات الآلاف من عملات بيتكوين

بحسب وزارة العدل، عالجت Helix ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين خلال فترة عملها، بقيمة تقارب 300 مليون دولار في وقت تنفيذ المعاملات. وربط الادعاء هذه الأنشطة بأسواق مخدرات على الشبكة المظلمة سعت إلى غسل عائداتها غير المشروعة.

كما أدار هارمون محرك البحث Grams، المصمم لدعم أبرز أسواق الشبكة المظلمة النشطة آنذاك.

وأوضح المحققون أن واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Helix مكّنت الأسواق من دمج خدمة الخلط مباشرة في أنظمة سحب بيتكوين لديها، ما أتاح عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وأضافت وزارة العدل أن المحققين تتبعوا عشرات الملايين من الدولارات من أسواق الشبكة المظلمة إلى Helix.

إتمام المصادرة بعد سنوات من الحكم

أُلقي القبض على هارمون في فبراير 2020، وأقرّ بالذنب في أغسطس 2021 بتهمة التآمر لارتكاب غسل أموال. وصدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات في نوفمبر 2024.

وفي حينها، أمرت المحكمة بمصادرة أصول تزيد قيمتها على 400 مليون دولار. وقد أنهى أمر الأسبوع الماضي إجراءات المصادرة، مانحًا الحكومة الأميركية ملكية قانونية واضحة للأصول.

وكما أفادت Cointelegraph سابقًا، خُفّفت عقوبة هارمون بعد تعاونه مع المحققين، بما في ذلك الإدلاء بشهادته في قضية Bitcoin Fog ضد Roman Sterlingov.