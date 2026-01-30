محلل: بيتكوين قد يواصل التراجع مقابل سوق الأسهم مع اقتراب نهاية الدورة

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - يرى محلل العملات الرقمية بنيامين كوين أن الاتجاه الهبوطي لسعر بيتكوين قد لا يكون قصير الأجل كما يتوقع كثير من حاملي العملة.

كاوين في مقطع فيديو نُشر يوم الخميس إن “بيتكوين على الأرجح ستواصل النزف مقابل سوق الأسهم”، مضيفًا أن التوقعات القوية بحدوث “تحوّل ضخم” من المعادن مثل الذهب والفضة إلى العملات الرقمية قد تكون في غير محلها.

وسجّلت أسعار الذهب والفضة مؤخرًا مستويات قياسية جديدة عند 5,608.33 دولارًا و121.64 دولارًا على التوالي، وفق بيانات Trading Economics.

سيتي تتوقع استمرار صعود الفضة

توقعت Citi يوم الثلاثاء أن ترتفع أسعار الفضة إلى 150 دولارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدفوعة بالطلب الصيني وتراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات.

لكن كاوين شدد على أن التحوّل نحو بيتكوين “على الأرجح لن يحدث” على المدى القصير.

تراجعت بيتكوين بنسبة 6.12% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

ويراهن كثيرون في سوق العملات الرقمية على أن تسجيل الذهب والفضة قممًا تاريخية جديدة يشير إلى تكرار السيناريو التاريخي نفسه، حيث تلحق بيتكوين لاحقًا بهذا الصعود.

ويجري تداول بيتكوين عند 82,859 دولارًا وقت النشر، بانخفاض قدره 7.78% خلال الأيام السبعة الماضية، وفق CoinMarketCap.

ويأتي ذلك في ظل تراجع المعنويات عبر سوق العملات الرقمية الأوسع، إذ سجّل مؤشر الخوف والطمع في سوق الكريبتو قراءة “خوف شديد” عند مستوى 16، ما يعكس حذرًا كبيرًا من جانب المستثمرين.

محللون آخرون أكثر تفاؤلًا

في المقابل، قال باف هاندال، كبير محللي منصة Swyftx، في تصريح لـ Cointelegraph إن السوق قد يكون قريبًا من نقطة تحوّل، موضحًا: “نحن على مشارف المرحلة التي نتوقع فيها تقليديًا عودة تحمّل المخاطر باتجاه بيتكوين”.

وأضاف هاندال أن “قيعان بيتكوين كانت تاريخيًا تتأخر بنحو 14 شهرًا عن قوة الذهب النسبية”، مشيرًا إلى أنه يتوقع حدوث هذا التحوّل في فبراير أو مارس.

وقال: “إذا كرر التاريخ نفسه، وهو افتراض كبير، فإن ديناميكية الذهب وبيتكوين تشير إلى احتمال تشكّل قاع لبيتكوين خلال الأربعين يومًا المقبلة”.

وأوضح هاندال أن الذهب يقود عادة خلال فترات الضغوط الاقتصادية الكلية، ثم تلحق به بيتكوين مع عودة شهية المخاطرة. وأضاف: “إذا لم يكن هذا النموذج قد انكسر، فمن المفترض أن تبدو حركة السوق أقل هشاشة بحلول نهاية الربع”.

من جانبه، قال أندريه دراغوش، رئيس الأبحاث في Bitwise Europe، في منشور على منصة X بتاريخ 19 يناير، إن بيتكوين “تتداول حاليًا بخصم حاد مقارنة بالذهب على أساس نسبي”.

وأضاف: “هذه الإعدادات غير المتكافئة نادرة جدًا”، مشيرًا إلى أنه “إذا تغيّرت التدفقات، فقد يكون الربع الأول من عام 2026 نقطة التحوّل”.