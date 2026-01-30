Circle تستهدف بنية تحتية “متينة” لتعزيز تبنّي العملات المستقرة لدى المؤسسات

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - تعتزم شركة Circle Internet Group المُصدِرة للعملات المستقرة التركيز على بناء بنية تحتية أكثر متانة على امتداد عام 2026، بهدف دفع تبنّي أوسع للعملات المستقرة بين الشركات والمؤسسات.

وقال نيكيل تشاندهوك، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في Circle، في تدوينة نُشرت يوم الخميس، إن الشركة تسعى إلى نقل شبكة Arc وهي بلوكشين من الطبقة الأولى صُممت للاستخدام المؤسسي وعلى نطاق واسع من مرحلة شبكة الاختبار إلى بيئة إنتاجية.

وبالتوازي، تخطط Circle لتعميق المنفعة ونطاق الانتشار لتوكناتها USDC وEURC وUSYC، إضافة إلى العملات المستقرة التي أطلقها شركاؤها، وذلك عبر التوسع إلى مزيد من الشبكات.

وقال تشاندهوك: “يعني ذلك تعميق الدعم الأصلي على الشبكات ذات الأثر العالي، وتشديد التكامل مع Arc، وتسهيل احتفاظ المستخدمين المؤسسيين بهذه الأصول ونقلها وبرمجتها ضمن عملياتهم اليومية”.

كانت العملات المستقرة من أبرز موضوعات قطاع الكريبتو في عام 2025، في ظل إقرار الولايات المتحدة تشريعات لتنظيمها، وتزايد اهتمام المؤسسات والبنوك بإطلاق عملاتها المستقرة الخاصة.

تعزيز التبنّي المؤسسي للعملات المستقرة

أضافت Circle أنها ستعمل أيضًا على توسيع نطاق تطبيقاتها مثل شبكة المدفوعات بما يمكّن المؤسسات من اعتماد مدفوعات العملات المستقرة “من دون الحاجة إلى بناء وتشغيل البنية التحتية الأساسية بأنفسهم”.

وأوضح تشاندهوك أن الشركة ستواصل الاستثمار في تطوير USDC بسلاسة عبر السلاسل المختلفة، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تبسيط “تعقيدات السلاسل”، وتوفير أدوات أفضل للمطورين.

وأضاف: “إضافة إلى ذلك، سنواصل توسيع منظومة الشركاء والمطورين لبناء المنفعة وتوسيع النطاق العالمي، بما يتيح جلب فوائد العملات المستقرة والتمويل على نطاق الإنترنت إلى أسواق وحالات استخدام أكثر”.

USDC تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية

تحتل USDC ثاني أكبر حصة من القيمة السوقية بين العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، بأكثر من 70 مليار دولار، وفق بيانات مجمّع التمويل اللامركزي DefiLlama. وتأتي USDT في الصدارة بأكثر من 186 مليار دولار من إجمالي قيمة سوقية تبلغ 306 مليارات دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية لقطاع العملات المستقرة حاجز 300 مليار دولار للمرة الأولى في أكتوبر من العام الماضي، مدفوعةً أساسًا بعملات USDT وUSDC وعملة USDe ذات العائد من Ethena Labs.