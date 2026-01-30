القضاء العراقي يدعو للإسراع بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيسي الجمهورية والحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

وحث مجلس القضاء خلال اجتماع عقد برئاسة القاضي فائق زيدان «جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية، وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي».

وينتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الأحد المقبل، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة.

ويواجه «الإطار التنسيقي» معضلة تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض تسمية نوري المالكي مرشحاً لتشكيل الحكومة العراقية.

وعقد «الإطار التنسيقي» أمس الأول، اجتماعاً بحضور جميع قياداته لبحث تداعيات قرار الرئيس الأميركي، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الاجتماع، فيما عبرت غالبية الكتل الممثلة في «الإطار التنسيقي» عن رفضها للتدخل الخارجي في قرار تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.