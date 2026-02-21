تكنولوجيا: يتجه هاتفا سامسونج جالاكسي A57 وA37 نحو الإطلاق العالمي مع ظهور شهادة اعتماد جديدة.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تصدر سامسونج تشكيلة هواتفها الرائدة الجديدة جالاكسي إس 26 في حدث أنباكد المقرر عقده في 25 فبراير. تلمح الاعتمادات إلى أن الشركة تستعد أيضا لطرز جديدة من الفئة المتوسطة لسلسلة جالاكسي إيه، لتخلف هواتف العام الماضي جالاكسي إيه 36 وإيه 56. تم إصدار هاتفي سامسونج جالاكسي إيه 36 وجالاكسي إيه 56 في مارس 2025 كعروض من الفئة المتوسطة. والآن من المتوقع أن تقدم عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية هاتفي جالاكسي إيه 37 وجالاكسي إيه 57. في وقت سابق، حصل هاتف جالاكسي إيه 57 على شهادة تينا في الصين. والآن، اجتاز كلا الجهازين أيضا شهادة هيئة تطوير وسائل الإعلام والاتصالات في سنغافورة.

تم اعتماد هاتفي جالاكسي إيه 37 وجالاكسي إيه 57 بأرقام الطراز إس إم – إيه 376 بي / دي إس و إس إم – إيه 576 بي / دي إس، على التوالي. لا تكشف قائمة هيئة تطوير وسائل الإعلام والاتصالات في سنغافورة عن أي معلومات بخصوص المواصفات، لكنها تشير إلى أن الإطلاق العالمي قد يكون وشيكا.

أكدت قائمة جيك بنش سابقا أن هاتف جالاكسي إيه 37 سيستخدم مجموعة شرائح إكسينوس 1480. وللتذكير، استخدم سلفه جالاكسي إيه 36 معالج سنابدراجون 6 من الجيل الثالث. في غضون ذلك، كشفت قائمة جيك بنش الخاصة بهاتف جالاكسي إيه 57 أنه سيعمل بمعالج إكسينوس 1680، مما يلمح إلى أداء متعدد النواة أعلى بنسبة 12 بالمائة تقريبا مقارنة بهاتف جالاكسي إيه 56 المتاح حاليا بسعر 349 دولارا على أمازون.

بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن كلا الهاتفين الذكيين يتميزان ببطاريات تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 45 واط. أما بالنسبة للإطلاق، فيشير تسريب أخير إلى أن سامسونج قد تطرح هاتفي جالاكسي إيه 57 وإيه 37 في شهر مارس، على الرغم من أن سامسونج لم تكشف عن التفاصيل رسميا بعد. وبشكل منفصل، تستضيف سامسونج حدث جالاكسي أنباكد في 25 فبراير، حيث من المتوقع أن تصدر الشركة سلسلة هواتفها الرائدة جالاكسي إس 26.