تكنولوجيا: أطلقت شركة ريفيان تطبيقًا لساعة أبل يتيح التحكم في السيارة من معصم المستخدمين

يجلب تحديث جديد لتطبيق ريفيان تطبيقا مصاحبا لساعة أبل. يتيح تطبيق الساعة للمستخدمين قفل وفتح أبواب السيارة، وضبط درجة حرارة المقصورة، وعرض حالة البطارية مباشرة من معاصمهم. أصدرت ريفيان تحديثا لتطبيقها على الهاتف المحمول يجلب معه تطبيقا مصاحبا لساعة أبل. يتيح تطبيق ساعة أبل عمليا للمستخدمين التحكم في سياراتهم مباشرة من معاصمهم، مما يلغي الحاجة إلى التقاط هواتفهم للتحكم الأساسي في السيارة.

باستخدام تطبيق ساعة أبل، يمكن للمستخدمين قفل وفتح أبواب سياراتهم وصناديقها، أو فتح النوافذ، أو إطلاق إنذار السيارة. ومع ذلك، ستختلف التجربة بناء على ما إذا كان المستخدم يمتلك سيارة ريفيان من الجيل الأول أو الجيل الثاني. بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون الجيل الأول، سيتمكنون من قفل أو فتح سيارتهم من خلال النقر على أيقونة القفل في الساعة.

لا يتعين على مالكي سيارات ريفيان من الجيل الثاني القيام بأي شيء حيث ستفتح السيارة تلقائيا بمجرد اقترابهم منها، شريطة أن يكونوا قد أعدوا مفتاحا رقميا، على الرغم من أن هذا يتطلب هاتف آيفون وساعة أبل مزودة بتقنية النطاق العريض للغاية مثل آيفون 17 وساعة أبل الإصدار الحادي عشر المتاحة حاليا على أمازون بسعر 329 دولارا. يكشف البيان الصحفي ومقطع فيديو المنتج أيضا أنه يمكن استخدام التاج الرقمي في ساعة أبل للتحكم الدقيق مثل ضبط درجة حرارة المقصورة أو تحديد حالة الشحن. يمكن للمستخدمين أيضا إضافة مؤشر لحالة البطارية إلى واجهة الساعة المحددة الخاصة بهم، وهناك خيار لاختيار ما يصل إلى أربعة عناصر تحكم مستخدمة بكثرة للوصول السريع. تقول ريفيان إنه سيتم إضافة المزيد من الميزات إلى تطبيق ساعة أبل بمرور الوقت.

للحصول على التطبيق، قم بتحديث أو تثبيت أحدث إصدار من تطبيق ريفيان، ومن المفترض أن يقوم بتثبيت التطبيق المصاحب لساعة أبل تلقائيا.

