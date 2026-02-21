تكنولوجيا: تراهن شركة تسلا على أرخص سيارة سايبرتراك حتى الآن لإنعاش المبيعات.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكن الآن الحصول على أول شاحنة بيك آب كهربائية من تيسلا بنصف سعر إطلاقها الأصلي لنسخة فاونديشن سايبربيست. مع مواصفات فئة سايبرتراك للدفع الرباعي الجديدة، تعلمت تيسلا الدرس من إصدار الدفع الخلفي غير الرائج والذي تم إيقافه سريعا.

عندما أطلقت تيسلا سلسلة فاونديشن سايبربيست في أواخر عام 2023، كان سعرها 120 ألف دولار، وكان هناك قائمة انتظار للطلبات بقيمة مليارات الدولارات.

وبالانتقال إلى اليوم، تبيع تيسلا سيارة سايبرتراك بنصف سعر الإطلاق الأصلي مع فئة دفع رباعي جديدة لا تضحي بالكثير مثل إصدار الدفع الخلفي الذي تم إصداره العام الماضي وتم إيقافه لاحقا بعد خمسة أشهر فقط في السوق.

لم تكن سيارة سايبرتراك للدفع الخلفي لعام 2025 أكثر تكلفة من إصدار الدفع الرباعي لعام 2026 فحسب، بل افتقرت أيضا إلى المزيد من الميزات مقارنة بأحدث محاولة من تيسلا لتنشيط مبيعات سايبرتراك الراكدة.

سعر ونطاق سيارة سايبرتراك ذات المحرك المزدوج والدفع الرباعي لعام 2026 59990 دولارا 325 ميلا

فئة سايبرتراك للدفع الرباعي الجديدة أرخص بمقدار 20 ألف دولار من إصدار الدفع الرباعي المتميز الآن، مما يجعلها أرخص سايبرتراك أطلقتها تيسلا على الإطلاق. تم تسعير سايبرتراك للدفع الخلفي بمبلغ 69990 دولارا، على سبيل المثال، وفقط الائتمان الضريبي الفيدرالي الملغى حاليا هو الذي خفضها إلى 62490 دولارا، والتي تظل أكثر تكلفة من إصدار الدفع الرباعي لعام 2026.

غني عن القول إن الفئة الجديدة تفتقر إلى معظم ما كان يفتقر إليه طراز الدفع الخلفي، وتحديدا التعليق الهوائي، والمقاعد الجلدية، والعجلات مقاس 20 بوصة، ولكن هذه المرة تتضمن غطاء الصندوق الآلي فوق سرير الشاحنة. وتأتي أيضا بنفس حزمة البطارية التي تبلغ 123 كيلو واط في الساعة، مما يمنحها نفس النطاق البالغ 325 ميلا، بالإضافة إلى أسرع مجموعة نقل حركة للشحن في سيارات تيسلا بفضل بنية 800 فولت.

مواصفات سيارة سايبرتراك للدفع الرباعي لعام 2026 قدرة سحب تبلغ 7500 رطل حمولة تبلغ 2006 أرطال صندوق مركب لا يحتاج إلى بطانة قضبان شحن غطاء صندوق أوتوماتيكي نوابض لولبية مع تخميد متكيف بدلا من التعليق الهوائي عجلات مقاس 18 بوصة مقاعد أمامية قماشية مدفأة نظام صوتي بسبعة مكبرات صوت

تماما مثل العام الماضي، اختفت الشاشة الخلفية مقاس 9.4 بوصة وشريط الإضاءة الخلفي، بالإضافة إلى منافذ المقصورة بجهد 120 فولت ومساحة التخزين في الصندوق. لكن تيسلا احتفظت بمنافذ الصندوق بجهد 120 فولت، بالإضافة إلى جميع الميزات الحصرية الأخرى لسايبرتراك، مثل توجيه العجلات الخلفية، وغطاء الصندوق الآلي، والشحن السريع، وقدرات مشاركة الطاقة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت سيارة سايبرتراك الأرخص على الإطلاق ستكتسب زخما أكبر من محاولات تيسلا السابقة لتنشيط خط شاحنات البيك آب الكهربائية، والتي أصبحت مبيعاتها الآن مجرد هامش في فئة أخرى ضمن بياناتها المالية.

المصدر: