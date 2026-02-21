تكنولوجيا: تتميز شاشة JapanNext مقاس 31.5 بوصة بدقة 6K بكثافة بكسل مذهلة تبلغ 220 بكسل لكل بوصة، وتصميم جذاب، وسعر مرتفع.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد لا تكون جابان نكست معروفة مثل منافسيها في مجال شاشات الإنتاجية، لكن عروض العلامة التجارية تلقت مراجعات إيجابية بشكل عام من النقاد. تهدف أحدث شاشاتها مقاس 31.5 بوصة بدقة 6 كيه إلى تقديم تجربة كثيفة البكسل للعملاء المتميزين، وتحتوي على مجموعة محترمة من الميزات.

قد لا يكون اسم جابان نكست مألوفا في العالم الغربي، ولكن من المؤكد أن لديهم مجموعة منتجات جيدة مع خيارات مثيرة. أعلنت العلامة التجارية الآن عن وافد جديد تماما إلى تشكيلتها، يُدعى جيه إن – آي بي إس 326 كيه – إتش إس بي سي 9. وبغض النظر عن التسمية المعقدة، يبدو أن شاشة 6 كيه من نوع آي بي إس تتمتع بمواصفات جيدة جدا.

شاشة 6 كيه جديدة تماما بتصميم جذاب

بحجم 31.5 بوصة، تعد الشاشة كبيرة بما يكفي للغالبية العظمى من حالات الاستخدام. تتميز اللوحة بكثافة بكسل عالية جدا، بفضل دقتها التي تبلغ 6016 × 3384 (6 كيه) والتي تسمح بكثافة رائعة تقل قليلا عن 220 بكسل لكل بوصة. تدعي جابان نكست أن ذروة السطوع تبلغ 500 شمعة، ونسبة تباين تبلغ 1500:1، وكلاهما يجب أن يكون ممكنا تماما للوحة آي بي إس.

بالطبع، لا يمكن ببساطة تحقيق مستويات اللون الأسود والتباين الخاصة بشاشات أو إل إي دي على لوحة آي بي إس لا تفتخر بمجموعة كبيرة من مناطق التعتيم. تدعي جابان نكست تغطية بنسبة 96 بالمائة من النطاق اللوني دي سي آي – بي 3، وهي أقل من 98 بالمائة التي حققتها شاشة أسوس برو آرت 6 كيه المتاحة حاليا بسعر 1290 دولارا على أمازون. خيارات الإدخال والإخراج جيدة، بما في ذلك منفذي إتش دي إم آي 2.1، ومنفذ ديسبلاي بورت 1.4، ومنفذ يو إس بي – سي 3.1 مع توصيل طاقة بقدرة 90 واط لعشاق الكابل الواحد.

يمكن لجميع الواجهات المذكورة أعلاه إدارة دقة 6 كيه الكاملة بمعدل 60 هرتز، وهو أمر متوقع. لا يوجد خيار لمعدلات تحديث أعلى، وهو أمر منطقي للوحة 6 كيه. بعبارة أخرى، من غير المرجح أن ترضي الشاشة اللاعبين وهي أكثر ملاءمة لمهام الإنتاجية والمهام المكتبية.

المزيد من التفاصيل والأسعار والتوافر

تشمل الميزات الأخرى مكبر صوت بقدرة 2 واط، وأوضاع صورة داخل صورة وصورة بجانب صورة، وتبديل كيه في إم، وإعداد إضاءة زرقاء منخفضة، ودعم التثبيت بمعيار فيسا، ودوران بمقدار 90 درجة للمبرمجين، بالإضافة إلى تعديلات الارتفاع والميل والدوران. بسعر 1399 يورو أو حوالي 1650 دولارا، فإن شاشة جابان نكست بدقة 6 كيه تأتي بسعر باهظ بشكل غير مفاجئ. لا توجد أي أخبار عن إطلاقها في الولايات المتحدة حتى وقت كتابة هذا التقرير.