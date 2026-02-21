ترامب يعلن فرض تعرفة جمركية شاملة جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيفرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحافي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن رسومه الجمركية الدولية الشاملة غير قانونية، قال ترامب إنه سيفرض تعرفات جمركية بديلة.

وأوضح "سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ"، مضيفا أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيدا من الإيرادات.

وأضاف ترامب أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحا، وليس العكس".