برنامج رمضاني متنوّع في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلق مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه بدبي سلسلة من الفعاليات الدينية والخيرية المتميزة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية خلف بن أحمد الحبتور، في إطار دعم المبادرات المجتمعية وترسيخ قيم التكافل والعطاء.

وتتضمن أجندة الشهر الفضيل استضافة نخبة من القراء والأئمة لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، حيث يتولى فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى، إمام وخطيب المسجد، الإمامة خلال الأيام الأربعة الأولى من رمضان، يليه فضيلة الشيخ إسماعيل حسن إسماعيل أحمد، إمام مسجد أم الشجر في مملكة البحرين، من 5 إلى 10 رمضان. كما يشارك فضيلة الشيخ أسامة هاشم الصافي، قارئ إماراتي وعضو لجان تحكيم، خلال الفترة من 11 إلى 15 رمضان، ثم فضيلة الشيخ محمد مبارك عبد الله مبارك، إمام مسجد يوسف فخرو في مملكة البحرين، من 16 إلى 20 رمضان، على أن يختتم فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى الإمامة في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وعلى الصعيد الخيري، يقدم المسجد أكثر من 2,000 وجبة إفطار يومياً للصائمين في ساحاته، فيما بلغ إجمالي الوجبات المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 300,000 وجبة، ما يعكس استدامة العمل الخيري واتساع أثره المجتمعي.

وأكد عبد السلام المرزوقي، مدير عام المسجد، أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع رسالة المسجد في ترسيخ قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن البرامج والفعاليات الرمضانية صُممت لتقديم تجربة إيمانية واجتماعية متكاملة، تعكس روح الشهر الفضيل وتجسّد رؤية دولة الإمارات في تعزيز التلاحم والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.