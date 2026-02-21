مقتل وخطف عشرات المدنيين في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن نائب في برلمان ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، الجمعة، أن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا واختطف عدد من النساء والأطفال بعد ⁠أن هاجم مسلحون قرية في الولاية.

وذكر النائب هاميسو ​أ. فارو أن المسلحين داهموا قرية "⁠تونجان ​دوتسي" نحو الخامسة مساء أمس الخميس حتى قرابة الثالثة والنصف من صباح الجمعة، وأحرقوا عددا من المباني وأطلقوا النار على السكان ‌الذين حاولوا الفرار.

وقال فارو، عبر ‌الهاتف "كانوا يتنقلون من قرية إلى أخرى... قتلوا ما لا يقل عن 50 شخصا".

وأضاف أن ​عدد المختطفين لم يتحدد بعد. ولا تزال القيادات المجتمعية ومسؤولو الحكومة المحلية يبحثون عن المفقودين.

وقال عبد ‌الله ساني (41 عاما) ​من سكان "تونجان دوتسي" إن ثلاثة من أفراد عائلته قتلوا في الهجوم.

وأضاف "لم ينم أحد الليلة الماضية.. جميعنا في ​حالة من الألم".