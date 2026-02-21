تكنولوجيا: يُطلق جهاز جوجل جيميني 3.1 برو بقفزة هائلة في مجال الاستدلال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت جوجل نسخة المعاينة من جيميني 3.1 برو عبر تطبيق جيميني، و نوت بوك إل إم، وفيرتكس للذكاء الاصطناعي، وواجهة برمجة تطبيقات جيميني. تسلط جوجل الضوء على درجة 77.1 بالمائة تم التحقق منها في اختبار “إيه آر سي-إيه جي آي-2” وتصفه بأنه خطوة للأمام في الاستنتاج الأساسي.

تقول جوجل إنها تطلق جيميني 3.1 برو، وتصفه بأنه “الذكاء الأساسي المحدث” وراء تحديث “التفكير العميق” الأخير في جيميني 3، وتضعه كخط أساس أكثر ذكاء لـ “المهام التي لا تكفي فيها إجابة بسيطة”.

يتم طرح جيميني 3.1 برو بدءا من اليوم عبر منتجات متعددة: المطورون (معاينة): واجهة برمجة تطبيقات جيميني عبر استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي، وواجهة سطر أوامر جيميني، وجوجل أنتي جرافيتي، وأندرويد استوديو. المؤسسات: فيرتكس للذكاء الاصطناعي وجيميني للمؤسسات. المستهلكون: تطبيق جيميني ونوت بوك إل إم.

تسلط جوجل الضوء على درجة “إيه آر سي-إيه جي آي-2” التي تم التحقق منها والبالغة 77.1 بالمائة. إن ادعاء الأداء الرئيسي لجوجل لـ جيميني 3.1 برو هو تقدمه في “إيه آر سي-إيه جي آي-2″، والذي تصفه جوجل بأنه معيار يقيم قدرة النموذج على حل أنماط منطقية جديدة تماما. تقول جوجل إن جيميني 3.1 برو حقق درجة تم التحقق منها تبلغ 77.1 بالمائة في هذا الاختبار، وتسمي ذلك “أكثر من ضعف” أداء الاستنتاج لـ جيميني 3 برو.

كمرجع، يسرد جدول المعايير الرسمي لـ جوجل ديب مايند لـ جيميني 3 برو نسبة 31.1 بالمائة لـ “إيه آر سي-إيه جي آي-2” (جائزة إيه آر سي التي تم التحقق منها) لـ جيميني 3 برو.

ما تقوله جوجل إن جيميني 3.1 برو مصمم للقيام به تؤطر جوجل جيميني 3.1 برو كنموذج يهدف إلى تطبيق الاستنتاج المتقدم على سير العمل الحقيقي، مثل: إنشاء رسوم متحركة بصيغة “إس في جي” جاهزة للمواقع الإلكترونية من مطالبة نصية، بناء لوحة معلومات حية تتصور تيار القياس عن بعد لمحطة الفضاء الدولية، إنتاج تجارب تفاعلية تعتمد على الكود (مثال جوجل: محاكاة ثلاثية الأبعاد لسرب من طيور الزرزور).

تفاصل التوافر وحدود الخطة تقول جوجل إن جيميني 3.1 برو يتم إطلاقه في وضع المعاينة حيث تقوم بالتحقق من صحة التحديثات قبل إتاحته “بشكل عام قريبا”. على جانب المستهلك، تضيف جوجل أن جيميني 3.1 برو في تطبيق جيميني يتم طرحه بحدود أعلى للمستخدمين في خطط جوجل للذكاء الاصطناعي برو وألترا، بينما تم إدراج الوصول إلى نوت بوك إل إم كحصر لمستخدمي برو وألترا.

ما لا يمكننا تأكيده بعد من منشور جوجل وحده يركز منشور جوجل على أبرز عمليات الطرح والمعايير، لكنه لا يتضمن ورقة مواصفات كاملة بتفاصيل مثل الأسعار، أو التوافر حسب الدولة، أو أسماء نماذج واجهة برمجة التطبيقات الدقيقة. للحصول على هذه التفاصيل، توجه جوجل المطورين والشركات إلى الوثائق الرسمية لواجهة برمجة تطبيقات جيميني وفيرتكس للذكاء الاصطناعي.

