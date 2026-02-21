انت الان تتابع خبر القائم باعمال السفارة الامريكية في مدينة الصدر: "ليلة لا تنسى" بمواجهة الجوية والطلبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر هاريس صورة تجمعه مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال داخل ملعب المدينة، معلقا بالقول: "ليلة لا تُنسى في بغداد مع مواجهة الطلبة والقوة الجوية، فيما تتعاظم روح العراق وطموحه نحو كأس العالم 2026".



واضاف: "هذا تذكيرٌ بأن الرياضة ، كما هو حال تاريخ الولايات المتحدة، تجسّد قيم الصمود والوحدة وتكافؤ الفرص".

وتغلب نادي القوة الجوية على نظيره الطلبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت مساء امس على ارضية ملعب المدينة ضمن الجولة الـ19 لدوري نجوم العراق.

