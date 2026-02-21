بالفيديو: هنا الزاهد هلع وخوف في “رامز ليفل الوحش” وشيماء سيف وتامر حسني في صدارة الاعترافات

دبي - فريق التحرير: حلّت الممثلة المصرية هنا الزاهد ضيفةً على الحلقة الثانية من برنامج المقالب “رامز ليفل الوحش”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال، ويُعرض يوميًا عبر شاشة mbc مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان.

استقبل رامز ضيفته بمقدمة ساخرة، قال فيها: “معانا نجمة من مواليد شهر يناير… كانت سنانها بيضة مبتشربش سجاير، ورموشها طويلة ولا فرانشة الستاير”، قبل أن يصفها بـ”فتاة أحلام كل شاب مراهق”، ليتابع قائلاً: “صدّقت شخص واتجوزته ودبّت بينهم الخلافات، وفضيحتهم تداولتها المواقع… وبقت ولية، وطليقها بقول هو اللي سابها وهي بتقول العكس… وانا بقولها أبعدي عن نجوم الطرب وأنتِ فاهماني”. (http://www.instagram.com/p/DU_hNGEiKxd/)

بدأ المقلب باستدراج هنا الزاهد للمشاركة في برنامج وهمي بعنوان “الرحلة”، وهو برنامج ترفيهي تقدّمه الإعلامية ألين وطفة، بمشاركة محمود السيسي الذي رافقها خلال مراحل المقلب المختلفة.

وتدور فكرة المقلب داخل ست غرف مختلفة، تحتوي كلّ منها على تجربة مفاجئة. دخلت هنا إحدى الغرف برفقة أحد المدوّنين المتفق معهم مسبقًا، قبل أن تتصاعد الأحداث تدريجيًا. ومع الانتقال من غرفة إلى أخرى، تعرّضت لسلسلة من المفاجآت التي انعكست على حالتها النفسية، إذ ظهرت عليها علامات التوتر ونوبات الهلع.

وفي إحدى الغرف، ظهر رامز جلال متنكّرًا بزي غوريلا، ما زاد من حدّة التوتر والخوف لديها خلال تنفيذ المقلب. وفي إحدى الفقرات، لم تتمالك نفسها، فانفعلت قائلةً بصوت مرتفع وهي تبكي: “مش هقدر أكمل البرنامج ده”، مطالبةً بمغادرة موقع التصوير بعد شعورها بعدم القدرة على الاستمرار.

وخلال الحلقة، كشفت هنا الزاهد عن سبب إلغائها متابعة زميلتها الممثلة شيماء سيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أن الأمر جاء نتيجة حالة من الزعل بينهما، من دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلاف.

كما طرح رامز جلال على ضيفته مجموعة من الأسئلة، من بينها اختيارها بين التعاون مع الفنان أحمد عز أو الفنان تامر حسني في عمل فني، فأجابت بأنها ستختار العمل مع تامر حسني.

وفي ختام الحلقة، سأل رامز جلال ضيفته عن الغرفة التي كانت الأصعب بالنسبة لها، فأجابت: “كلها وحشة”، مؤكدةً أن عنصر المياه كان الأكثر إزعاجًا خلال التجربة.