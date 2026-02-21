تركيا : الوضع الإنساني في غزة لا يزال هشا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس 19 فبراير 2026 ، إن الوضع الإنساني لا يزال "هشا" في قطاع غزة وتستمر الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن.

وأضاف فيدان "بعد عامين من المعاناة الشديدة، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بفضل الجهود الشخصية للرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب وجهودنا المشتركة، لكن لا يزال الوضع الإنساني هشا وتستمر الانتهاكات (الإسرائيلية) لوقف إطلاق النار".

أكد فيدان على ضرورة تدخل "سريع ومنسق وفعال" في غزة، مضيفا: "لا يزال الرئيس (رجب طيب) أردوغان ملتزما التزاما تاما بأمن واستقرار وإعادة إعمار غزة".

وتابع: "تركيا تقدم بالفعل مساعدات إنسانية كبيرة لغزة، كما يمكننا تقديم مساهمات فعّالة في إعادة بناء قطاعي الصحة والتعليم وتدريب قوات الشرطة. علاوة على ذلك، نحن على استعداد لإرسال قوات إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية".

وأردف: "ستواصل تركيا دعم جهودكم الرامية إلى تحقيق السلام والحفاظ عليه، نؤمن بأن أساس هذا السلام هو حل الدولتين، لنعمل معا لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ولبلوغ هذا الهدف".

المصدر : وكالات