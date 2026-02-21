تكنولوجيا: Tensor G6 يعزز أمان Google Pixel 11 بشريحة حماية محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن شريحة الأمان Titan M2 مع هواتف Pixel 6 في عام 2021، واستمرت في اعتمادها حتى سلسلة Pixel 10. ومع مرور أكثر من أربع سنوات على تقديمها، بات من الطبيعي أن تبدأ الشركة في التحضير لجيل جديد أكثر تطورًا.

ووفقًا لتسريب حديث، تستعد جوجل لإطلاق شريحة Titan M3 الجديدة لاحقًا هذا العام بالتزامن مع معالج Tensor G6 ضمن سلسلة Pixel 11.

وحتى الآن، لم تتضح التحسينات الدقيقة التي ستقدمها الشريحة المرتقبة، إلا أن الاسم الرمزي الداخلي لها (Google Epic) يوحي بقفزة ملحوظة مقارنة بالجيل السابق.

وللتذكير، تتولى شريحة Titan M2 مهام أساسية مثل تأمين عملية الإقلاع، وحماية مفاتيح التشفير المخزنة على الجهاز، ومنع الرجوع إلى إصدارات أقدم من النظام، بالإضافة إلى التحقق من رمز قفل الشاشة.

كما صُممت لتظل محصنة حتى في حال تعرّض نظام Android أو معالج Tensor للاختراق.

المصدر