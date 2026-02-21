هدية محمد رمضان لمعجب بعشرة ملايين…. اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، فاجأ الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بإعلان صادم، إذ كشف عن نيّته إهداء حسابه الموثّق على منصة “تيك توك”، والذي يضمّ عشرة ملايين متابع، لأحد معجبيه المخلصين.

وفي التفاصيل، نشر رمضان عبر حساباته الرسمية صورة تُظهر حسابه على “تيك توك”، وعلّق قائلاً: “قريباً سيتم إهداء هذا الحساب لواحد من جمهوري.. لأن نجوم تيك توك هم الجمهور، وأنا لا أنافس الجمهور”.

هذا الإعلان أثار تساؤلات كثيرة بين المتابعين، أبرزها: من سيكون سعيد الحظ؟ وكيف سيتم اختيار هذا الشخص؟ وهل يُعدّ ذلك إعلان اعتزال للمنصة أم مجرد حملة تسويقية ذكية، كما اعتاد رمضان؟

وتباينت تعليقات الجمهور بين من رأى فيها لفتة كريمة تعبّر عن حب حقيقي لجمهوره، وبين من ينتظر بفارغ الصبر معرفة شروط “المسابقة” أو آلية الاختيار التي سيعتمدها رمضان للوصول إلى الفائز.