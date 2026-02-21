تكنولوجيا: سامسونج تُحقق قفزة كبرى في تطوير شبكات 6G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج نجاحها في اختبار تقنية محورية تُعدّ من الركائز الأساسية لشبكات 6G المستقبلية. ولا تقتصر أنشطة الشركة على تصنيع الهواتف الذكية فحسب، بل تنخرط كذلك في أبحاث وتطوير معدات شبكات الاتصالات.

وفي هذا السياق، تعاونت سامسونج مع شركة KT Corporation لإجراء اختبار على تقنية الهوائيات المتقدمة eXtreme MIMO المعروفة اختصارًا بـ X-MIMO ضمن نطاق 7 جيجاهرتز.

وحققت الشركة سرعة تنزيل قصوى بلغت 3 جيجابت في الثانية، وذلك بالاعتماد على نظام هوائيات فائق الكثافة يضم عددًا من الهوائيات يزيد أربعة أضعاف مقارنة بالأجيال السابقة، دون زيادة في الحجم الفعلي للمعدات.

وتُعد تقنية X-MIMO عنصرًا أساسيًا في تطوير شبكات 6G، إذ يُنظر إلى نطاق 7 جيجاهرتز باعتباره خيارًا متوازنًا يجمع بين سعة الاتصال الواسعة ونطاق التغطية المناسب، مع بقائه ضمن نطاق الموجات المليمترية.

وخلال الاختبارات، بثّ الباحثون ثماني حزم بيانات متزامنة من المحطة القاعدية إلى جهاز مستخدم، مستفيدين من خبرة KT في محاكاة ظروف الشبكات الخارجية الواقعية.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلًا أمام الاعتماد التجاري لشبكات 6G، تؤكد هذه النتائج أن سامسونج تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الرواد في تطوير الجيل القادم من شبكات الاتصالات.

المصدر