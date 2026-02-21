تكنولوجيا: موتورولا تطلق تحديث اندرويد 16 أخيرًا لهواتفها القابلة للطي في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت موتورولا أخيرًا تحديث اندرويد 16 لهاتفيها القابلين للطي Razr 2025 وRazr Ultra 2025 في الولايات المتحدة، والمعروفين عالميًا باسم Razr 60 وRazr 60 Ultra.

ويأتي هذا التحديث بعد أيام فقط من إطلاق جوجل أول نسخة تجريبية من اندرويد 17، ما يعني أن الشركة لم تكن الأسرع في طرح التحديث، خاصة أن اندرويد 16 صدر رسميًا في يونيو من العام الماضي.

وبالنسبة للمستخدمين على شبكتي T-Mobile وVerizon، فمن المتوقع وصول إشعار التحديث قريبًا في حال لم يصل بالفعل. ويحمل التحديث على شبكة Verizon رقم الإصدار W1UC36H.96-35-1 لهاتف Razr، بينما يأتي برقم W1VL36H.59-55-5 لهاتف Razr Ultra.

وتبلغ مساحة التحديث نحو 4 جيجابايت، لذا يُنصح بتنزيله عبر شبكة مستقرة وسريعة لتجنب أي أخطاء أثناء التثبيت. وكما جرت العادة، يُطرح التحديث على مراحل، ما يعني أن وصوله قد يختلف من مستخدم لآخر. ومع ذلك، فقد بدأ التحديث بالوصول أخيرًا.

