الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت السلطات الصينية، أمس الجمعة، نشرة تحذيرية من المستوى الرابع لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية في عدة مناطق شمال البلاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، أن من المتوقع أن تشهد عدة مناطق في شمال البلاد رياحاً قوية وعواصف رملية خلال الفترة ما بين يومي الجمعة والأحد، مع تفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للكوارث الجوية المرتبطة بالرياح القوية والعواصف الرملية.

وأصدر المركز إنذارين باللون الأصفر لمواجهة الرياح القوية والعواصف الرملية، إضافة إلى إنذار باللون الأزرق لموجة باردة. وبحسب المركز، من المتوقع أن تجتاح الرياح القوية مناطق تشمل شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وقانسو ونينغشيا وتشينغهاي وشنشي، إضافة إلى شمال الصين وشمال شرقيها وشبه جزيرة شاندونغ.

وبسبب الرياح القوية، من المحتمل أن تشهد المناطق المذكورة، إضافة إلى شمال مقاطعة خنان، رمالاً متطايرة أو غباراً عائماً، فيما قد تتعرض بعض المناطق لعواصف رملية متفاوتة الشدة. وتتبع الصين نظاماً للتحذير من الطقس السيئ مكوناً من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، يمثّل اللون الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق. كما يتألف نظام الاستجابة الطارئة من أربعة مستويات أيضاً، حيث يمثّل المستوى الأول الاستجابة الأكثر شدة.