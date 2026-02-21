متابعة: طرد إسماعيل حاجي أوغلو من بطولة “جنة الأطفال” بسبب المخدرات

دبي - فريق التحرير: شهد الوسط الفني التركي تطورات متسارعة تتعلق بالممثل التركي إسماعيل حاجي أوغلو، وذلك عقب توقيفه ضمن تحقيق مرتبط بمواد محظورة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بعد الاستماع إلى إفادته أمام النيابة العامة.

وفي التفاصيل، أعلنت منصة “تابي” التابعة لقناة TRT حذف مسلسل “السوق العاصف” أو “Rüzgarlı Pazar” من موقعها قبل موعد عرضه، نظرًا إلى أن بطولة العمل كانت تعود إلى حاجي أوغلو.

كما تقرر رسميًا استبعاد الممثل من بطولة مسلسل “Cennetin Çocukları” (جنة الأطفال)، حيث باشرت الجهة المنتجة البحث عن ممثل بديل لتولي دور البطولة، وسط حديث عن احتمال إدخال تعديلات على مسار القصة التي كتبها علي كارا وتحمل توقيع شركة Motto Yapım. وكان تصوير المسلسل قد أُوقف مؤقتًا عقب توقيف حاجي أوغلو مطلع الأسبوع، قبل أن يُفرج عنه من دون فرض رقابة قضائية، بعد نقله من أيفاليك إلى إسطنبول للاستماع إلى إفادته.

وبحسب ما ورد في إفادته، أقرّ الممثل بأنه جرّب المادة للمرة الأولى في هولندا، وأنه استخدمها على فترات متباعدة، مشيرًا إلى أنه حصل عليها عبر تطبيق “تلغرام”، فيما لم تصدر بعد نتائج الفحوص المخبرية الرسمية.

اللافت أن الإعلان الترويجي الجديد لمسلسل “جنة الأطفال” خلا من مشاهد حاجي أوغلو، ما أثار تساؤلات حول مستقبله الفني في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أُفرج أيضًا عن كل من Murat Dalkılıç وKaan Tangöze بعد الاستماع إلى إفادتيهما ضمن التحقيق نفسه، من دون اتخاذ إجراءات قضائية إضافية بحقهما.