تغطية خاصة-غادة عبد الرازق تتحدّث عن منى زكي وتكشف موقفها من محمد سامي، والحدث الصادم الذي هزّ حياتها

دبي - فريق التحرير: تصدّر اسم الممثلة المصرية غادة عبد الرازق محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها التلفزيوني، حيث تحدثت الخليج 365 عن جوانب مختلفة من حياتها الشخصية والفنية.

خلال الحلقة، تناولت غادة الهجوم الأخير الذي تعرضت له، معتبرة أنه جاء من مجموعة من الأفراد دون سبب واضح، مؤكدة أن هذه الحملات لم تهزّ قوتها أمام الجمهور لكنها أثرت على جانبها الإنساني.

كما تحدثت بحزم ودعم كبير عن الجدل حول فيلم “الست” لزميلتها الممثلة منى زكي، مشيدة بموهبتها ومؤكدة أنها ممثلة لها ثقلها وقادرة على تقديم أي دور ببراعة كبيرة.

وأكدت غادة تقديرها للمخرجين والكتاب البارزين مثل مروان حامد وأحمد مراد، كما كشفت موقفها من التعاون مجددًا مع المخرج محمد سامي بعد الخلافات السابقة، مؤكدة أنها إذا قدِّر لها التعاون معه فهي ليست ضد ذلك، مشيدة بموهبته التي لا جدال عليها.

كما أعربت عن إعجابها بـ ياسمين عبد العزيز، معتبرة أنها ساهمت في فتح المجال للبطولة النسائية في السينما المصرية.

وتطرقت غادة إلى محبتها الكبيرة لوالدها، واصفة إياه بالمثل الأعلى في حياتها، مشيرة إلى أن ميولها للزواج من رجال أكبر سنًا في بداياتها كان انعكاسًا لرغبتها في البحث عن صورة الأب، وهو دليل على وعيها الذاتي ونضج مشاعرها بعد مسيرة طويلة في الحياة.

وعن شكلها الخارجي، أكدت أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل كبيرة تغيّر ملامحها، مكتفية بتعديلات بسيطة مثل البوتوكس، مشيرة إلى عملية تجميل سابقة في الأنف منذ سنوات طويلة.

على الصعيد الشخصي، كشفت غادة عن خضوعها لعلاج نفسي طويل امتد لعشرين عامًا، بعد حادثة صادمة شهدتها حين شاهدت بالصدفة امرأة جثة هامدة سقطت من منزلها، مؤكدة أنها في تلك اللحظة تغيّرت كليًا وأصبحت تخاف من الصعود إلى منزلها والأماكن المرتفعة.

كما تحدثت عن تأثير خيانات المقربين وأذيتهم في حياتها وعملها على حالتها النفسية، مؤكدة أن الضغوط الفنية والأدوار الثقيلة ساهمت في تدهور حالتها، لكنها تعاملت معها بنضج وثبات يعكس خبرتها الطويلة في الحياة والفن.

وفيما يتعلق بغيابها عن رمضان ٢٠٢٦، أوضحت أنها انسحبت من مسلسل كان مقررًا عرضه خلال الموسم، معتبرة أن العمل لم يكن مناسبًا لتاريخها الفني واسمها، في خطوة تظهر حرصها على اختيار الأعمال التي تحترم مسيرتها المهنية الطويلة.

أما الجدل الذي رافق تصريحاتها حول معارضتها لوجود زوجة الممثل أحمد زاهر في غرفة المونتاج لأحد الأعمال، فأوضحت غادة أنها لم تكن تقصد ما قيل، لكنها اعترضت على وجود عدة أشخاص ليس لهم الحق في التواجد في غرفة المونتاج وإبداء رأيهم في عمل زميل آخر.

وأشارت غادة إلى الجملة التي تداولها الجمهور بشكل كبير بعد اللقاء، عندما قالت إنها تنزعج لأن ليس كل الناس غادة عبد الرازق.

وعن علاقتها بصديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، أكدت أنها قابلتها في وقت صعب، مشيرة إلى أن شيرين ستعود قوية كما كانت، لكنها عانت سابقًا من اكتئاب وتعب نفسي أجبرها على الانعزال عن العالم.

وأكدت غادة أنها عاشت منذ خمس سنوات مشكلة صعبة في عملها أثرت عليها طوال السنوات التالية، حيث شعرت بالقهر الكبير.

غادة عبد الرازق، بإطلالتها المميزة كالعادة ضمن برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة “القاهرة والناس”، قدمت صورة للممثلة الناضجة التي تعرف ماذا تريد، وتثبت أن التجربة الطويلة في الفن والحياة تمنحها القدرة على الصراحة والثبات في المواقف الصعبة، ما يجعل كل ظهور لها يحمل قوة ومصداقية تبهر الجمهور.