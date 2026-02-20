بالفيديو – “نقصاك القعدة” توثّق أول ظهور عائلي كامل لعمرو دياب وأبنائه الأربعة

دبي - فريق التحرير: أعرب الملحن المصري عمرو مصطفى عن سعادته البالغة بتجدد التعاون الفني مع مواطنه الفنان عمرو دياب، من خلال تلحين أغنية “نقصاك القعدة”، التي تأتي ضمن الحملة الترويجية الضخمة لإحدى شركات الاتصالات في مصر.

بهذه المناسبة، شارك عمرو مصطفى جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفًا من الإعلان، مديِّنًا بالفضل لروح الصداقة والنجاح المستمر، حيث كتب: “مع أخي وصديقي عمرو دياب وتستمر النجاحات.. ‘نقصاك القعدة'”.

الأغنية التي خطفت الأنظار منذ اللحظات الأولى جمعت فريق عمل من العيار الثقيل، فهي من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي.

وقد حظي الإعلان باهتمام جماهيري واسع وتصدر “التريند” فور صدوره، لكونه المرة الأولى التي يظهر فيها عمرو دياب برفقة أولاده الأربعة مجتمعين: نور من زوجته السابقة الممثلة شيرين رضا، وعبد الله وجنى وكنزي من زوجته السابقة زينة عاشور.

وقد قدم الإعلان لقطات دافئة تجمع العائلة في مناسبات مختلفة، مظهِرًا عمرو دياب في دور الأب الحنون والمحّب الذي يجمع شمل عائلته، وسط أجواء رمضانية مليئة بمشاعر المحبة والود والترابط الأسري.