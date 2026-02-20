رحيل مفجع لنجم “Grey’s Anatomy” إيريك داين… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: توفي الممثل الأميركي ايريك داين في ١٩ فبراير/شباط ٢٠٢٦ عن عمر ٥٣ عاماً، بعد صراع شجاع مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، بحسب بيان مؤثر صادر عن عائلته.

وكان النجم قد أعلن إصابته بالمرض عام ٢٠٢٥، بعدما لاحظ أعراضه قبل ذلك بنحو عام ونصف، واختار مشاركة رحلته الصحية علناً بهدف رفع الوعي ودعم الأبحاث، متعاوناً مع منظمات متخصصة لمساندة المصابين بهذا المرض العصبي التنكسي.

واشتهر دين عالمياً بدور الدكتور مارك سلون الملقب بـ”McSteamy” في مسلسل Grey’s Anatomy، الذي شكّل نقطة تحوّل في مسيرته وجعله من أبرز نجوم الدراما الطبية. كما قدّم أدواراً لافتة في مسلسل The Last Ship، وشارك في Euphoria بدور كال جاكوبس.

ويترك الراحل خلفه زوجته Rebecca Gayheart وابنتيه بيلي وجورجيا، فيما انهالت رسائل النعي من زملائه والجمهور، مشيدةً بإرثه الفني وبشجاعته في مواجهة المرض والدفاع عن المصابين به.