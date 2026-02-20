سعر الغاز الطبيعي يكرر الضغط على الدعم-توقعات اليوم 20-2-2026

استمر سعر المؤشر بتقديمه لتداولات مختلطة غير مستقرة نظرا لتمركزه المتكرر ما بين المحاور الرئيسية والمتمثلة حاليا بالحاجز المستقر عند 25100.00 بينما يشكل مستوى 24540.00 لدعم مهم أمام خلال الفترة الأخيرة.

سنبقى على الحياد لحين تحرر السعر من النطاق الجانبي بتجاوزه لإحدى المحاور وتقديمه لإغلاق سعري لفترة الأربع ساعات ليؤكد بذلك المسار المقترح للتداولات القادمة, نذكر بأن تجاوز الحاجز سيفتح باب تسجيل مكاسب كبيرة قد تبدأ من 25280.00 و25480.00, أما الثبات دون الدعم سيدفع به لتكبد العديد من الخسائر بتسلله مباشرة نحو 24360.00 و24230.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24550.00 و 25100.00

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور