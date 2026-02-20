مي عمر تواجه الزوج المخادع في "الست موناليزا"

شهدت الأيام الماضية عرض أولى حلقات مسلسل «الست موناليزا» بطولة مي عمر، والذي يكشف منذ بدايته ملامح علاقة عاطفية تجمعها بشخصية يقدمها أحمد مجدي وتنتهي بالزواج، قبل أن تكتشف سريعًا أنها كانت ضحية خداع، لتجد نفسها في مواجهة صدمة عاطفية جديدة تقلب مسار حياتها.

وتواصل مي عمر من خلال العمل تقديم نمط درامي تكرر معها خلال السنوات الأخيرة، حيث تعاني للعام الثالث على التوالي من شخصية الزوج الانتهازي أو المخادع ضمن أحداث مسلسلاتها الرمضانية. ففي مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي عُرض في رمضان 2024، جسدت شخصية تتزوج من «صلاح» الذي قدمه أحمد زاهر، لتكتشف جوانب سلبية ومعقدة في العلاقة. كما تكرر الأمر في مسلسل «إش إش» حين ارتبطت بشخصية «مختار» التي جسدها محمد الشرنوبي، لتدخل في صراع درامي مشابه.

ويشارك في بطولة «الست موناليزا» إلى جانب مي عمر كل من وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم محمود الجندي، محمد محمود، وإنجي المقدم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي.

وتدور أحداث المسلسل حول «موناليزا» التي تعتقد أنها مقبلة على حياة مثالية، لكن سرعان ما تتبدد أوهامها في القاهرة، حيث تجد نفسها في زواج تحكمه المصالح وتطوقه الشروط الخفية، بينما تتعامل عائلة زوجها معها كغنيمة. وتخوض البطلة رحلة صعبة للخروج من تجربة زواج فاشل، ومواجهة نظرة المجتمع وتحديات الانفصال، في محاولة لإعادة بناء ذاتها من جديد، وسط تساؤلات حول إمكانية منح الحب فرصة أخرى، وما إذا كان ثمن الحرية سيكون أكبر مما توقعت.

وعلى صعيد السينما، تستعد مي عمر لاستئناف تصوير فيلم «شمشون ودليلة» من إخراج رؤوف السيد، ويشاركها بطولته أحمد العوضي، في عمل جديد يجمع بين الدراما والتشويق.

