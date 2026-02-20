تكنولوجيا: أطلقت شركة أوبتوما جهاز عرض ليزر جديد بدقة 4K طراز UHZ36 في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة أوبتوما جهاز العرض الليزري الجديد يو إتش زد 36 بدقة فور كيه الفائقة في الولايات المتحدة. تم تصميم هذا الطراز لغرفة المعيشة، مع مصدر إضاءة ليزر ودعم لتقنية النطاق الديناميكي العالي. تشمل الميزات الأخرى مكبر صوت مدمج، ومنفذي إتش دي إم آي، وأدوات تعديل الصورة مثل التصحيح التلقائي لانحراف الصورة.

تم إصدار جهاز العرض الليزري أوبتوما يو إتش زد 36 في الولايات المتحدة. تم تصميم الطراز الجديد للاستخدام اليومي في المنزل، حيث يعرض صورا يصل عرضها إلى 300 بوصة على الحائط أو الشاشة في غرفة المعيشة الخاصة بك.

جهاز يو إتش زد 36 هو جهاز عرض بتقنية دي إل بي بدقة فور كيه (3840 × 2160 بكسل) ونسبة أبعاد أصلية 16:9. يقال إن مصدر ضوء الفوسفور الليزري يوفر سطوعا يصل إلى 3500 لومن آيزو، مما يعني أنه يمكن استخدام جهاز العرض في غرفة مضاءة بنور النهار. يحتوي على نسبة تباين تبلغ 1,000,000:1، وتغطية واسعة لمساحة ألوان ريك 709، ودعم لتقنية النطاق الديناميكي العالي ووضع صانع الأفلام. تبلغ نسبة الإسقاط 1.21 إلى 1.59:1، ويوفر الطراز تقريب يدوي بمقدار 1.3 مرة وتصحيحا رأسيا تلقائيا لانحراف الصورة.

سيحتاج مستخدمو أوبتوما يو إتش زد 36 إلى توصيل جهاز بث مثل فاير تي في ستيك (إصدار فور كيه بلس متاح حاليا بسعر 29.99 دولار في أمازون)، أو هاتف أو حاسوب محمول للوصول إلى تطبيقات مثل نتفليكس وديزني بلس. تشمل المنافذ الموجودة في الجهاز يو إس بي إيه، وآر إس 232، ومنفذي إتش دي إم آي 2.0 (أحدهما بمخرج إيه آر سي)، مع تأخير إدخال يبلغ 8.5 مللي ثانية بدقة 1080 بكسل بمعدل 240 هرتز ووضع زمن الوصول المنخفض التلقائي. يوجد أيضا مكبر صوت مدمج بقدرة 15 واط. تبلغ أبعاده 274 × 215.5 × 101 ملم ويزن 3.4 كجم.

يتوفر جهاز أوبتوما يو إتش زد 36 الآن للطلب في الولايات المتحدة مقابل 1299 دولار في أمازون وبي آند إتش فوتو. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إصداره في أوروبا أو متى سيحدث ذلك.