دينا الشربيني تكشف صعوبة الجمع بين تكوين أسرة وتحقيق النجاح المهني

حلّت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج تلفزيوني، حيث كشفت عن أبرز أحلامها الشخصية والمهنية، مشيرة إلى صعوبة الجمع بين حياتها العائلية وطموحاتها العملية. وأوضحت أنها تتمنى أن يكون لديها عائلة مثل أي شخص، لكنها تسعى في الوقت نفسه لتحقيق النجاح في عملها، وهو ما يجعل أهم أولوياتها إيجاد شريك قادر على فهم هذا التوازن.

وفي الجانب المهني، تشارك دينا الشربيني في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسل «اتنين غيرنا»، تأليف رنا أبوالريش وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفةً بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، لتتشابك حياتهما في قصة مليئة بالتحديات والصراعات.

وفي رمضان الماضي، قدّمت دينا مسلسل «كامل العدد»، الذي تناول حياة أحمد وليلى وعائلتهما وما يشهده من استقرار، لكنه سرعان ما يختبر الاضطراب بعد ظهور طليق ليلى وشقيقة أحمد، ليواجهوا تحديات حياتية متعددة تتطلب حلولًا سريعة.

كما عُرض لها مؤخرًا فيلم «طلقني» تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، والذي تدور أحداثه حول علاقة زوجين متوترة تنتهي بالطلاق، لكن الزوج يواجه أزمة مالية حادة تدفعه لطلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، ليخوضا معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة، ويكتشفان خلالها مشاعرهما الحقيقية.

