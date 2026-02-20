سعر سهم لوكهيد مارتين (LMT) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-02-2026

انخفض سعر سهم فورد (F) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 14.00$، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 15.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد