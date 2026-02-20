طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند 04:00 والجزرالأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:33.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والمد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الأول عند الساعة 18:03 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 19 90 25

دبي 31 21 90 25

الشارقة 30 16 90 30

عجمان 30 19 90 30

أم القيوين 30 15 90 25

رأس الخيمة 30 16 90 25

الفجيرة 30 20 65 20

العـين 31 17 65 20

ليوا 31 16 85 25

الرويس 30 15 85 25

السلع 30 13 75 25

دلـمـا 27 18 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 23 22 85 40

أبو موسى 23 21 85 40