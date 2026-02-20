محدث: ترامب: الحرب في غزة انتهت وسنقدّم 10 مليارت دولار لها عبر مجلس السلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، 19 فبراير 2026، أن الحرب في غزة انتهت، وسيتم تقديم 10 مليارات دولار للقطاع عبر مجلس السلام، مشددًا على أن حركة حماس ستسلم سلاحها كما وعدت، “وإلا ستتم مواجهتها بقساوة”، على حد تعبيره.

وأشار ترمب في كلمته خلال اجتماع مجلس السلام، إلى أن الحركة قامت بـ“جزء كبير” في إطار جهود البحث عن جثث الرهائن في غزة، معتبرًا أن العالم الآن ينتظر استكمال التزاماتها، واصفًا إياها بـ“العائق الوحيد” أمام المضي قدمًا في مسار المرحلة المقبلة.

وفي سياق حديثه عن مستقبل القطاع، شدد ترمب على التزام بلاده بأن “تصبح غزة جيدة وأن يكون الحكم فيها جيدًا”، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى سلام مستدام في غزة. كما أعرب عن اعتقاده بأن إرسال جنود إلى القطاع للقضاء على حماس “ليس ضروريًا” في المرحلة الحالية.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال ترمب إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط “ليس مستحيلًا”، مجددًا موقفه بأن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي.

وكشف الرئيس الأميركي أن عدة دول ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار ضمن حزمة إنقاذ لغزة، معتبرًا أن “كل دولار يُنفق هو استثمار في الأمل”. كما أشار إلى سعي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجمع 75 مليون دولار لإقامة مشاريع في القطاع، موجهًا الشكر لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو والاتحاد على ما وصفه بـ“الأمور الرائعة” التي يقومون بها من أجل غزة.

واختتم ترمب كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات عملية تفضي إلى سلام دائم، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة والمنطقة بأسرها.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، وصف ترامب اليوم بأنه “يوم كبير”، مشيرًا إلى أن عددًا واسعًا من قادة العالم يشاركون في اجتماعات المجلس، الذي اعتبره من أهم المبادرات التي يجري العمل عليها حاليًا.

وأكد ترمب أن تحقيق السلام ليس مهمة سهلة، قائلًا إن “السلام صعب جدًا ولكننا سنحققه”، معربًا عن تقديره لحضور القادة المشاركين، ومشيرًا إلى متانة علاقاته معهم.

كما أوضح أن معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى مجلس السلام، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك قادة لا ترغب واشنطن بمشاركتهم في المجلس.

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، أقرّ ترمب بأن الأوضاع لا تزال معقدة، مؤكدًا أن هناك خطوات إضافية يجب القيام بها. وأضاف أن المجلس أُنشئ من أجل تحقيق السلام، مشددًا على أن “لا شيء أهم من تحقيق السلام، وكلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيقه”.

المصدر : وكالات