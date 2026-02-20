تتجه إمدادات تيثر USDT نحو أكبر تراجع شهري منذ انهيار FTX في 2022

تام شمس - الجمعة 20 فبراير 2026 04:45 مساءً - يتجه المعروض من عملة تيثر USDT، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي في العالم، نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ سنوات، مع تصاعد عمليات الاسترداد من قبل كبار الحائزين، وفقًا لبيانات البلوكشين.

وانخفض المعروض المتداول من (USDT) بنحو 1.5 مليار دولار حتى الآن في فبراير، بعد تراجع قدره 1.2 مليار دولار في يناير، بحسب بيانات Artemis Analytics التي نقلتها Bloomberg. ويضع هذا USDT على مسار أكبر انخفاض شهري له خلال ثلاث سنوات، منذ الأسابيع التي تلت انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX في نوفمبر 2022.

وكان معروض USDT قد تراجع بمقدار 2 مليار دولار في ديسمبر 2022 عقب انهيار FTX وشركاتها التابعة البالغ عددها 150 شركة، وهو ما أحدث صدمة في قطاع العملات الرقمية.

وقد يشير التراجع الحالي إلى انكماش في سيولة سوق الكريبتو، نظرًا إلى أن USDT تُعد بوابة الدخول الرئيسية للمستثمرين إلى هذا السوق. وتبلغ قيمتها السوقية نحو 183 مليار دولار، ما يمثل حوالي 71% من إجمالي سوق العملات المستقرة، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

تغير المعروض الشهري لعملة Tether USDT (كنسبة مئوية). المصدر: Artemis Analytics، Bloomberg

وتواصلت كوينتيليغراف مع تيثر للتعليق على أسباب انخفاض المعروض في فبراير، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة مستقرة في فبراير

لم يؤدِّ تراجع USDT إلى انكماش أوسع في العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة عبر جميع المنصات بنسبة 2.33% منذ بداية فبراير، من 300 مليار دولار إلى 307 مليارات دولار، وفقًا لبيانات DeFiLlama.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة. المصدر: DeFiLlama

وفي حين تراجع كل من USDT وعملة USDC الصادرة عن سيركل بنسبة 1.7% و0.9% على التوالي، سجلت عملة USD1 التابعة لشركة World Liberty Financial المرتبطة بعائلة ترامب زيادة بنسبة 50% في قيمتها السوقية خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 5.1 مليار دولار حتى يوم الجمعة، وفقًا لبيانات DeFiLlama.

الحيتان والمتداولون الأذكياء يخفّضون حيازاتهم من USDT

قام كبار المستثمرين، أو ما يُعرف بـ”الحيتان”، بتقليص حيازاتهم من USDT، في حين ضخّ مشاركون جدد طلبًا جديدًا على العملة المستقرة الرائدة.

وباعت محافظ الحيتان ما قيمته 69.9 مليون دولار من USDT عبر 22 محفظة خلال الأسبوع الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 1.6 مرة في وتيرة البيع ضمن هذه الفئة، وفقًا لمنصة Nansen لتحليلات الكريبتو.

USDT على شبكة إيثيريوم، مخطط سنوي. المصدر: Nansen

كما كان المتداولون الأعلى تحقيقًا للعوائد، والمصنّفون ضمن فئة “الأموال الذكية”، بائعين صافين لعملة USDT. وفي المقابل، اشترت محافظ جديدة أُنشئت خلال الأيام الخمسة عشر الماضية ما يقارب 591 مليون دولار من USDT خلال الأسبوع، بحسب المنصة.

وتعكس هذه التدفقات المتباينة انقسامًا في السوق بين كبار الحائزين الذين يستردون أو يعيدون تخصيص رؤوس أموالهم، وبين الداخلين الجدد الذين يشترون في الاتجاه المعاكس، رغم بقاء إصدار العملات المستقرة الإجمالي مستقرًا نسبيًا.