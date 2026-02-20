تبخر 730 مليار دولار في 100 يوم: لماذا تنهار العملات البديلة أسرع من البيتكوين؟

خلال آخر 100 يوم فقط، خسر سوق العملات الرقمية نحو 730 مليار دولار من قيمته، في واحدة من أسرع موجات التراجع التي شهدها القطاع مؤخرا، بحسب بيانات المحلل “GugaOnChain“.

هذا الهبوط لم يكن متوازن، إذ كانت العملات البديلة الأكثر تضررا مقارنة بالبيتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين من حوالي 1.69 تريليون دولار في أواخر نوفمبر 2025 إلى نحو 1.34 تريليون دولار حاليا، أي بتراجع يقارب 22%.

أما العملات الرقمية الكبرى الأخرى (باستثناء العملات الرقمية المستقرة)، فقد خسرت أكثر من 15% من قيمتها، في حين تراجعت العملات الرقمية المتوسطة والصغيرة من حيث القيمة السوقية نحو 20%، ما يعكس خروج واضح لرأس المال من الأصول الأعلى مخاطرة.

في الوقت نفسه، لا تزال ضغوط البيع حاضرة.

ارتفعت تحويلات الحيتان إلى منصات التداول، وهو ما يُفسَّر عادة على أنه استعداد للبيع أو إعادة تموضع، حتى وإن لم يكن ذلك مؤشر قاطع بحد ذاته.

سعريا، يتداول سعر البيتكوين دون مستوى 68 ألف دولار، منخفضا بأكثر من 24% خلال شهر واحد، بينما تبقى القيمة السوقية الإجمالية للقطاع قرب 2.4 تريليون دولار دون زخم واضح.

وتُظهر مؤشرات السوق حالة حياد حذر؛ فمؤشر القوة النسبية (RSI) قريب من المستويات المتوسطة، كما أن هيمنة البيتكوين حول 57% تشير إلى أن الأموال لم تنتقل بقوة إلى العملات البديلة.

على صعيد النشاط على الشبكة، تشير بيانات “Santiment” إلى تراجع عدد العناوين النشطة والجديدة، وهو ما يعكس فتور في استخدام الشبكة وتراجع الحماس العام.

يرى بعض المحللين أن هذا النوع من الإرهاق النفسي غالبا ما يظهر في المراحل المتأخرة من الأسواق الهابطة.

أما من الناحية الفنية، فتشير تحليلات “Glassnode” إلى أن البيتكوين دخلت نطاق دفاعي باتجاه 55 ألف دولار، وهو مستوى شكّل تاريخيا منطقة دعم محتملة في فترات الهبوط العميق.

وحتى الآن، لا تظهر مؤشرات قوية على عودة تجميع واسع النطاق من المستثمرين الكبار.

