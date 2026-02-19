Bloomberg: شركة Ledn تجمع 188 مليون دولار في أول عملية توريق لقروض مدعومة بالبيتكوين

تام شمس - الخميس 19 فبراير 2026 07:45 مساءً - باعت منصة القروض المدعومة بالبيتكوين Ledn سندات بقيمة تقارب 188 مليون دولار مرتبطة بقروض استهلاكية مضمونة بالبيتكوين ضمن سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) التقليدي، وفقًا لما أفادت به وكالة Bloomberg يوم الأربعاء نقلًا عن أشخاص مطّلعين على الصفقة.

وفي صفقة تُعد الأولى من نوعها، تم تسعير إحدى الشريحتين، وهي الشريحة المصنّفة ضمن فئة الاستثمار، بفارق يبلغ نحو 335 نقطة أساس فوق سعر مرجعي، ما يعني أن المستثمرين يطالبون بعائد إضافي قدره 3.35 نقطة مئوية مقابل تحمّل مخاطر ائتمانية مرتبطة بالعملات الرقمية بدلًا من سندات ABS الاستهلاكية التقليدية.

وتمت هيكلة الصفقة عبر Ledn Issuer Trust 2026-1، الذي يقوم بتوريق مجموعة تضم 5,441 قرضًا قصير الأجل وبسعر فائدة ثابت مع دفعة نهائية كبيرة، مقدمة إلى 2,914 مقترضًا في الولايات المتحدة، ومدعومة بضمانات تبلغ 4,078.87 بيتكوين (BTC)، بحسب الوثائق الأولية الصادرة عن S&P Global Ratings في 9 فبراير.

كيف تبدو الهيكلة والتصنيفات الائتمانية؟

تُصمَّم القروض ذات الدفعة النهائية الكبيرة (Balloon loans) بحيث تتضمن دفعات دورية صغيرة نسبيًا، يتبعها سداد مبلغ كبير في نهاية مدة القرض، ما يُخفّض الالتزامات في المدى القريب لكنه يترك جزءًا كبيرًا من أصل الدين مستحقًا عند الاستحقاق.

ومنحت وكالة S&P تصنيفات أولية BBB- (sf) وB- (sf) لسندات الفئة الأولى الممتازة بقيمة 160 مليون دولار (Class A) ولسندات الفئة الثانوية بقيمة 28 مليون دولار (Class B) على التوالي.

ويُعد تصنيف BBB- أدنى درجة ضمن فئة السندات الاستثمارية، ما يشير إلى قدرة مقبولة على الوفاء بالالتزامات المالية مع قابلية أعلى للتأثر بالظروف السلبية مقارنة بالسندات الأعلى تصنيفًا، بينما يقع تصنيف B- ضمن نطاق السندات عالية المخاطر (Junk)، حيث ترتفع احتمالات التعثر بشكل ملموس.

وتولت Jefferies Financial Group دور الوكيل الوحيد للهيكلة ومدير الاكتتاب، باعتبارها وسيطًا رئيسيًا في وول ستريت يربط بين المستثمرين المؤسسيين في الدخل الثابت وهذا الشكل الجديد من التعرض المرتبط بالعملات الرقمية.

البيتكوين يُنظر إليه بشكل متزايد كضمان مشروع

قال أندريه دراغوش، رئيس أبحاث Bitwise في أوروبا، لموقع Cointelegraph إن قدرة Ledn على تغليف هذه القروض ضمن منتج ABS تقليدي تعني أن البيتكوين بات يُنظر إليه “بشكل متزايد كضمان آمن وشرعي” لدى المؤسسات المالية التقليدية.

وأشار إلى أن بنوكًا كبرى مثل JPMorgan تقدم بالفعل قروضًا مدعومة بالبيتكوين لعملائها، معتبرًا أن “البيتكوين أصبح يُدمج تدريجيًا في التمويل التقليدي كضمان عالي الجودة”.

من جهته، قال جينسول بوك، رئيس الأبحاث في شركة Four Pillars العالمية لأبحاث العملات الرقمية، إن هذه الخطوة تعني أن السيولة لم تعد مضطرة للبقاء مقفلة، بل يمكن “توسيعها نحو إقراض جديد”، مضيفًا أن سوق الإقراض المضمون بالبيتكوين قد “ينمو إلى ما هو أبعد بكثير من مستواه الحالي مستقبلًا”.

وأوضح أن القروض المدعومة بالبيتكوين، بخلاف الرهون العقارية، يمكن تتبعها بشفافية على السلسلة وتسييل الضمانات بطريقة قابلة للبرمجة، مضيفًا: “لهذا السبب، لا أعتقد أن المخاطر المرتبطة بسندات ABS في هذا السياق يجب تضخيمها بشكل مبالغ فيه”.

ماذا يشتري المستثمرون فعليًا؟

الأوراق المالية المدعومة بالأصول هي سندات ممولة من مجموعات قروض، لذا فإن المستثمرين في سندات Ledn لا يمتلكون البيتكوين (BTC) بشكل مباشر.

بدلًا من ذلك، يتحملون مخاطر ائتمانية وهيكلية مرتبطة بمحفظة قروض مضمونة بالبيتكوين، ويعتمد أداؤها على التزام المقترضين بالسداد وقدرة المقرض على تصفية الضمانات خلال فترات ضغط السوق.

وقال دراغوش: “عادة ما تكون معدلات التعثر في هذه القروض منخفضة لأنها تتمتع بنسب قرض إلى قيمة (LTV) منخفضة ومغطاة بشكل جيد بالبيتكوين”.

تأسست Ledn في عام 2018، وتقول إنها موّلت حتى الآن أكثر من 9.5 مليار دولار من القروض في أكثر من 100 دولة. كما تلقت الشركة استثمارًا استراتيجيًا من Tether، مُصدرة العملة المستقرة (USDT)، في نوفمبر 2025.

استثمار استراتيجي من Tether. المصدر: Ledn.

وقد تواصل Cointelegraph مع Ledn للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.