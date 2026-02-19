اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى جمهورية الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته إلى جمهورية الهند الصديقة، والتي شارك خلالها سموّه، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أعمال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»، التي تستضيفها العاصمة نيودلهي، حتى 20 فبراير الجاري.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.

