تكنولوجيا: استخدم جهاز Apple Vision Pro في أول عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت نظارة Vision Pro من أبل إنجازاً طبياً جديداً ومبهراً حيث أصبح طبيب عيون في نيويورك أول جراح في العالم يجري عملية سحب مياه بيضاء باستخدام هذه النظارة المتطورة وقد أتم الدكتور إريك روزنبرج أول إجراء طبي من هذا النوع في شهر أكتوبر من عام 2025 ليواصل بعدها إجراء مئات العمليات الإضافية بنجاح باستخدام منصة جراحية مبتكرة شارك في تطويرها خصيصاً لهذا الغرض وتعمل هذه المنصة على بث لقطات حية ومباشرة من مجاهر جراحية رقمية ثلاثية الأبعاد مباشرة إلى النظارة مما يتيح للجراح رؤية منطقة العملية بوضوح فائق وتجسيم ثلاثي الأبعاد مع عرض البيانات التشخيصية السابقة للعملية بشكل متراكب أمام عينيه لتسهيل اتخاذ القرارات الدقيقة أثناء الجراحة

ولا تقتصر إمكانيات هذه المنصة على تعزيز الرؤية الجراحية فحسب بل تدعم أيضاً التعاون عن بعد في الوقت الفعلي مما يسمح للجراحين والخبراء بالانضمام افتراضياً إلى غرفة العمليات ورؤية ما يراه الجراح المعالج بالضبط وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة الخبرات وإنقاذ الأرواح في أي وقت ومن أي مكان ويسلط هذا الإنجاز الضوء على توجه أبل المتزايد نحو توظيف نظارتها في التطبيقات المهنية والمؤسسية المعقدة مثل الطب وتدريب الطيران والتصميم الصناعي خاصة بعد أن واجهت النظارة تحديات في الانتشار بين المستهلكين العاديين بسبب حجمها الكبير وسعرها المرتفع الذي يبلغ 3499 دولاراً أمريكياً مما يجعل هذه القطاعات المتخصصة البيئة المثالية لتبرير تكلفتها المرتفعة واستغلال قدراتها الفريدة التي تعتمد على معالجة بيانات ضخمة تتطلب ذاكرة عشوائية سريعة وكفاءة حوسبة عالية

ورغم أن أبل لم تتوقع يوماً أن تكون هذه النظارة منتجاً جماهيرياً منذ اليوم الأول إلا أن حماس المستهلكين تجاهها تراجع بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً وتشير أحدث التقارير إلى أن الشركة قد أوقفت التطوير النشط لإصدارات جديدة من نظارات الواقع المختلط لتوجه تركيزها وجهودها نحو تطوير نظارات ذكية وخفيفة الوزن وهو المجال الذي حققت فيه شركات منافسة نجاحاً ملحوظاً ويأتي هذا التحول الاستراتيجي بعد أن أطلقت أبل في شهر أكتوبر الماضي نسخة محدثة من نظارتها الحالية مزودة بشريحة M5 المتطورة لتمثل تحديثاً رئيسياً للأجهزة في هذه السلسلة قبل الانتقال للتركيز على الجيل القادم من الأجهزة القابلة للارتداء