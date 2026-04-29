مجلس الأمن والدفاع يعقد إجتماعه الدوري برئاسة البرهان ويستعرض الموقف الأمني

عقد مجلس الأمن والدفاع اليوم إجتماعه الدوري بالخرطوم، برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وبحضور كامل عضويته.
وقال وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون في تصريح صحفي إن المجلس حيا القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة جبهات القتال للانتصارات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشار سيادته إلى أن الاجتماع إستعرض الموقف الأمني والعسكري في البلاد، كما وقف على مجمل التحضيرات والتجهيزات اللازمة لمواجهة المتمردين والمرتزقة.
وأكد وزير الدفاع إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سيادة البلاد، وسلامة أراضيها ومواطنيها.
سونا
هبة علي
