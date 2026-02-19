أضافت مورغان ستانلي ومستثمرون كبار آخرون مزيدًا من التعرض لأسهم شركة Bitmine وسط موجة البيع

تام شمس - الخميس 19 فبراير 2026 07:45 مساءً - زاد أكبر المساهمين في شركة Bitmine Immersion Technologies المُرمزة (BMNR) من استثماراتهم في أكبر شركة خزينة إيثريوم خلال الربع الرابع من عام 2025، رغم انهيار أوسع في سوق العملات الرقمية وضعف أداء السهم.

ورفعت مورغان ستانلي، أكبر حامل مُعلن، حصتها بنحو 26% لتتجاوز 12.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 331 مليون دولار بنهاية الربع، وفقًا لإفصاحها في نموذج 13F لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. كما زادت شركة ARK Investment Management، ثاني أكبر حامل، حصتها بنحو 27% لتتجاوز 9.4 مليون سهم بقيمة 256 مليون دولار، بحسب إفصاحها.

حيازات مورغان ستانلي من أسهم BMNR خلال 2025، نموذج 13F-HR. المصدر: 13f.info

كما عزز عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين الآخرين تعرضهم للسهم. فقد رفعت بلاك روك حيازتها من BMNR بنسبة 166%، وغولدمان ساكس بنسبة 588%، وفانغارد بنسبة 66%، وبنك أوف أميركا بنسبة 1,668%.

وول ستريت تزيد تعرضها لـBMNR رغم تراجع السهم 48%

قام كل واحد من أكبر 11 مساهمًا بزيادة تعرضه لأسهم BMNR خلال الربع الرابع من 2025، بما في ذلك تشارلز شواب، وفان إيك، والبنك الملكي الكندي، وسيتي غروب، وبنك نيويورك ميلون، وفقًا لإفصاحات رسمية جمعها المستثمر في العملات الرقمية كولين.

وجاء هذا التراكم رغم الهبوط الحاد في سعر سهم Bitmine. فقد تراجع السهم بنحو 48% خلال الربع الرابع من 2025، وبنحو 60% خلال الأشهر الستة الماضية، ليتداول قرب 19.90 دولارًا في تعاملات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، بحسب Google Finance.

سعر سهم BMNR خلال ستة أشهر. المصدر: Google Finance

الاستثمارات المؤسسية تُبقي قيمة Bitmine السوقية الصافية فوق مستوى الأمان

تجلب الاستثمارات المؤسسية المستمرة المزيد من رأس المال لدعم عمليات Bitmine ومواصلة شراء الإيثريوم (ETH).

ويُتابع المستثمرون مرونة تمويل الشركة من خلال مؤشر صافي القيمة السوقية للأصول (mNAV)، وهو نسبة تقارن بين قيمة الشركة الإجمالية وقيمة حيازاتها من العملات الرقمية.

ويمكن لانخفاض mNAV إلى أقل من 1 أن يجعل جمع رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة أكثر صعوبة، ما قد يحد من عمليات شراء العملات الرقمية الإضافية. وتشير بيانات خدمات مراقبة Bitmine إلى أن مؤشر mNAV بقي فوق مستوى 1، مدعومًا جزئيًا باستمرار الملكية المؤسسية.

وتواصل Bitmine توسيع حيازاتها من الإيثريوم رغم تراجع السوق، إذ اشترت 45,759 ETH بقيمة تقارب 260 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط تكلفة يبلغ 1,992 دولارًا لكل ETH.

وتعد Bitmine أكبر شركة تمتلك الإيثريوم ضمن خزائن الشركات، مع 4.37 مليون ETH بقيمة تقارب 8.69 مليار دولار في دفاترها، وفقًا لبيانات StrategicEthReserve.