ارتفاع عمليات البحث عن “Bitcoin going to zero” إلى أعلى مستوى منذ 2022

تام شمس - الخميس 19 فبراير 2026 07:45 مساءً - سجلت عمليات البحث على Google عن عبارة “Bitcoin going to zero” ارتفاعًا حادًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حالة الذعر التي أعقبت انهيار منصة FTX في نوفمبر 2022، وفق بيانات Google Trends خلال السنوات الخمس الماضية.

ويتزامن هذا الارتفاع مع موجة التراجع الأخيرة في سعر بيتكوين من أعلى مستوى تاريخي قرب 126,000 دولار في 6 أكتوبر 2025 إلى نحو 66,500 دولار وقت كتابة التقرير يوم الخميس، بحسب بيانات CoinGecko، ما يترك الأصل منخفضًا بنحو 50% عن ذروته.

وفي الوقت نفسه، هبط مؤشر “الخوف والطمع” الخاص ببيتكوين إلى مستويات “الخوف الشديد” قرب 9، وهي مستويات شوهدت سابقًا خلال انهيار منظومة Terra وتداعيات FTX في 2022.

وتُظهر بيانات Google Trends أن الاهتمام العالمي بعبارة “Bitcoin going to zero” بلغ مستويات مماثلة آخر مرة في أوائل نوفمبر 2022، عندما جمّدت FTX عمليات السحب وانهارت بيتكوين إلى نحو 15,000 دولار.

عمليات البحث على Google عن عبارة “Bitcoin going to zero”. المصدر: Google Trends

مخاوف اليوم مختلفة عن 2022

حللت منصة Perception المتخصصة في استخبارات السرديات الإعلامية محتوى أكثر من 650 مصدرًا إعلاميًا في مجال العملات الرقمية، وشاركت نتائجها مع Cointelegraph.

وقال المؤسس فرناندو نيكوليتش إن الخوف في 2022 كان مدفوعًا بأحداث داخلية، مثل الانهيارات المتتالية لمقرضين مركزيين وأحد أكبر بورصات القطاع، بينما تُعد مخاوف اليوم “مدفوعة بعوامل اقتصادية كلية ويتم تضخيمها عبر صوت هبوطي واحد”.

وأشار نيكوليتش إلى أن مايك ماكلون من Bloomberg كان أبرز صوت منفرد يقود سردية “قد تذهب بيتكوين إلى الصفر (أو قريبًا منه)”، موضحًا أنه كان “آلة محتوى فردية خلال هذه الدورة”. فقد توقع هبوط بيتكوين إلى 10,000 دولار في 3 فبراير، وحذر من انهيار شبيه بأزمة 2008، واستمر في الدعوة إلى مزيد من التراجع طوال الشهر الماضي.

وأضاف أن وسائل الإعلام الرقمية تعيد تضخيم تصريحاته باستمرار، ليصبح “الاقتباس الهبوطي المفضل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”، مشيرًا إلى أن “تشبع التغطية الإعلامية على هذا النحو يساهم مباشرة في ارتفاع عمليات البحث على Google”.

خوف التجزئة يتأخر عن المزاج الإعلامي المهني

قال نيكوليتش إن النقطة المقابلة التي “لا يقوم أحد بتجميعها” هي أنه رغم ارتفاع عمليات البحث عن “Bitcoin going to zero”، فإن المشترين المؤسساتيين يواصلون تراكم المزيد من BTC.

وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية، مثل أبوظبي، تزيد من حيازاتها من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، كما تواصل شركات كبرى مثل Strategy شراء بيتكوين بكثافة.

وبحسب بيانات Perception، بلغ المزاج الإعلامي أدنى نقطة في 5 فبراير، ثم بدأ بالتعافي خلال الأسبوعين الماضيين، في حين بلغت عمليات البحث عن “Bitcoin going to zero” ذروتها الآن في منتصف فبراير.

وأوضح أن خوف المستثمرين الأفراد يتأخر عادة عن المزاج الإعلامي المهني بنحو 10 إلى 14 يومًا: “بحلول الوقت الذي يصل فيه الجمهور إلى أقصى درجات الخوف، تكون السردية المهنية قد بدأت بالفعل في الاستقرار. السردية الشعبية وسلوك المؤسسات يتحركان في اتجاهين متعاكسين”.

مخاوف الاقتصاد الكلي وقلق الحوسبة الكمية

يأتي هذا الارتفاع في عمليات البحث أيضًا وسط خلفية من القلق الاقتصادي العالمي القياسي.

فقد وصل مؤشر عدم اليقين العالمي، الذي يقيس تكرار الإشارة إلى “عدم اليقين” في تقارير Economist Intelligence Unit، إلى أعلى مستوى له في سلسلة بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس (FRED)، متجاوزًا الذروات التي شهدها العالم خلال الأزمة المالية في 2008 وصدمة كوفيد-19 في 2020.

مؤشر عدم اليقين العالمي. المصدر: FRED

وتشير الأبحاث المرتبطة بالمؤشر إلى أن ارتفاع عدم اليقين العالمي غالبًا ما يسبق ضعف الإنتاج وتباطؤ النمو، مع قيام الشركات بتأجيل الاستثمار والتوظيف.

كما أن مخاوف الحوسبة الكمية شكّلت خلفية مستمرة منذ أكتوبر 2025، بحسب نيكوليتش، لكنه أوضح أن هذه المخاوف ترتفع بالتزامن مع هبوط الأسعار وليس بشكل مستقل.

وأشار إلى أن عمليات البحث عن “Bitcoin quantum” بلغت ذروتها في نوفمبر 2025 ثم بدأت بالانخفاض تدريجيًا منذ ذلك الحين.

وختم بالقول: “إنها عامل تضخيم للمشاعر السلبية القائمة وليست محركًا مستقلًا. اتجاه البحث عن ‘Bitcoin going to zero’ على الأرجح مزيج من الخوف من انهيار السعر، والقلق الوجودي المرتبط بالكم، وتشاؤم ماكلون الاقتصادي، وكلها تتقاطع في الفترة نفسها”.