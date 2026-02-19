تشكيل الأهلي ضد الجونة: بن شرقي وبن رمضان أساسيان

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة الجونة الليلة على استاد القاهرة الدولي. وشهدت التشكيلة حضوراً قوياً للصفقات الكبرى، مما يعكس رغبة “الأحمر” في حسم اللقاء مبكراً.

تشكيل الأهلي الرسمي (4-3-3):

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، إمام عاشور، كامويش.

تواجد “بن رمضان” و”بن شرقي” و”بلعمري” يعطي للأهلي صبغة فنية تكتيكية عالية جداً في نقل الكرة والتحولات الهجومية.

ووجود إمام عاشور وبن شرقي خلف المهاجم “كامويش” يعني أننا سنشهد الكثير من اللامركزية والحلول الفردية.

تأمين الوسط: الثنائي “ديانج ومروان” يمنحان توروب حرية كاملة في الاندفاع الهجومي للأظهرة.

بطاقة اللقاء:

المباراة: الأهلي × الجونة

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

المكان: استاد القاهرة الدولي.