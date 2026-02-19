أرسنال يعلن تجديد عقد بوكايو ساكا لفترة طويلة!

في خطوة انتظرها الملايين من عشاق الفريق اللندني، أعلن نادي أرسنال رسمياً عن تجديد عقد نجمه الأول وقائد هجومه، بوكايو ساكا، ليقطع الطريق أمام كافة الأندية الساعية لضمه ويؤكد استمراره كحجر زاوية في مشروع النادي الطموح.

بدأت رحلة ساكا (24 عاماً) مع أرسنال منذ أن كان طفلاً في الثامنة من عمره عام 2010. ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في 2018، تحول الشاب الإنجليزي إلى “ماكينة” لا تتوقف عن الإنتاج، حيث وصل إلى حاجز الـ 300 مباراة، مسجلاً 78 هدفاً، ليصبح الهداف والممرر الرئيسي لكتيبة ميكيل أرتيتا.

لم يكتفِ ساكا بالمشاركة، بل هيمن على الجوائز الفردية:

أفضل لاعب في أرسنال: عامي 2021 و2022.

أفضل لاعب شاب في إنجلترا (PFA): موسم 2022/23.

أفضل لاعب في منتخب إنجلترا: لعامين متتاليين (22 و23).

الأكثر حصداً لجائزة “لاعب الشهر”: في تاريخ أرسنال منذ 2012.

رغم غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر الموسم الماضي بسبب الإصابات، أثبت ساكا كفاءة منقطعة النظير بمساهمته في 25 هدفاً (12 هدفاً و13 تمريرة حاسمة)، مما جعل تجديد عقده أولوية قصوى لتأمين مستقبل الفريق قبل منافسات كأس العالم القادمة.