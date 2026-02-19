تكنولوجيا: ريفيان تطلق تطبيق ساعة أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما كان متوقعاً، أطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية ريفيان اليوم تطبيقاً لساعة أبل، مما يوفر لسائقي طرازي آر 1 إس و آر 1 تي ميزات مريحة على معصمهم.

يتيح لك التطبيق اختيار ما يصل إلى أربعة عناصر تحكم بنقرة واحدة لقفل أو فتح الأبواب، أو فتح أو إغلاق النوافذ، أو فتح الصندوق الأمامي أو الخلفي، أو إطلاق إنذار السيارة، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تدوير التاج الرقمي في ساعة أبل لضبط درجة حرارة مقصورة السيارة والهدف المحدد لشحن البطارية في التطبيق.

ستقدم ريفيان أيضاً ميزة الإضافات لساعة أبل، مما يتيح لك عرض مستوى شحن السيارة بلمحة سريعة على واجهة ساعتك.

طرحت ريفيان مؤخراً دعم مفتاح السيارة عبر محفظة أبل لمركباتها من الجيل الثاني آر 1 إس و آر 1 تي. تستخدم هذه الميزة تقنية النطاق العريض للغاية، مما يتيح لك ببساطة الاقتراب من السيارة وفتح الباب وتشغيلها، كل ذلك بينما يكون هاتف آيفون الخاص بك في جيبك أو حقيبتك أو ساعة أبل على معصمك. تتطلب وظيفة الدخول السلبي هاتف آيفون 11 أو أحدث (باستثناء طرز آيفون إس إي و آيفون 16 إي) أو ساعة أبل الإصدار السادس أو أحدث.

إذا كان لديك طراز آر 1 إس أو آر 1 تي من الجيل الأول، فإن وظيفة المفتاح الرقمي تكون محدودة أكثر قليلاً. يمكنك قفل أو فتح السيارة بنقرة على زر “القفل” في التطبيق. وتقول ريفيان بالنسبة لهذه الطرز: “مع فتح التطبيق، أنت جاهز للقيادة”.

وبينما أشارت بعض التقارير إلى أن تطبيق ساعة أبل قيد الطرح بالفعل، ذكر موقع تيك كرانش أنه لن يكون متاحاً حتى الأسبوع المقبل. على أي حال، راقب متجر التطبيقات للحصول على تحديث لتطبيق ريفيان على آيفون، حيث سيؤدي تثبيت الإصدار القادم إلى تمديد التطبيق تلقائياً إلى ساعة أبل.