تزامنًا مع انطلاق عرضه… أبطال “صحاب الأرض” ينهون التصوير

دبي - فريق التحرير: انتهى الممثل إياد نصار وصنّاع مسلسل “صحاب الأرض” من تصوير جميع مشاهد العمل، بالتزامن مع بدء عرضه يوم الاربهاء على قناة dmc.

ويتناول المسلسل المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني في غزة تحت الحصار، خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر ٢٠٢٤.

ويشارك في بطولة العمل أيضًا كل من منة شلبي، كامل الباشا، تارا عبود، إلى جانب نخبة من ممثلي فلسطين.

وشهدت الحلقات الأولى محاولة إنقاذ الطفل يونس، الناجي الوحيد من عائلة ناصر، كما رصدت وصول وفد الأطباء المصريين إلى قطاع غزة، حيث يواجهون العديد من المواقف والتحديات منذ اللحظة الأولى لدخولهم القطاع.