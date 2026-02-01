مطار الخرطوم الدولي يستقبل اول رحلة داخلية بعد التحرير عبر الناقل الوطني سودانير

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية (سودانير) قادمة من مدينة بورتسودان، وذلك في أول رحلة جوية للناقل الوطني تصل إلى العاصمة بعد فترة الحرب.

وتأتي هذه الرحلة في إطار التزام سودانير بدورها الوطني في دعم حركة النقل الجوي، وتعزيز التواصل بين المدن السودانية، وربط أبناء الوطن، بما يسهم في التخفيف من معاناة السفر التي واجهها المواطنون خلال الفترة الماضية.

وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسار استئناف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم، ومؤشراً لبداية مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار وعودة الحياة تدريجياً إلى العاصمة.