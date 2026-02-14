أول تعليق من جيرارد على تحطيم محمد صلاح رقمه القياسي مع ليفربول

واصل المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على مضيفه سندرلاند بهدف دون رد في مباراة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وخلال مواجهة أُقيمت على ملعب “ستاديوم أوف لايت” نفذ صلاح ركلة ركنية متقنة في الشوط الثاني حولها فيرجيل فان دايك برأسه إلى الشباك.

وشهدت المباراة إنجازا رائعا للمصري صلاح بعدما رفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 92 تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي معادلا أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي صنع 92 هدفا.

وقال جيرارد الذي كان يتحدث محللا عبر قناة “TNT Sports” إن ما حققه صلاح يعد إنجازا رائعا مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يتجاوزه المصري في المباراة ذاتها خاصة بعد تمريرة مميزة قدمها لهوغو إيكيتيكي في لقاء سابق وأهدرت فرصة محققة.

وأضاف: “إنه أمر رائع بالنسبة له كان من المفترض أن يتجاوزني أنا متأكد من أنه سيشعر ببعض خيبة الأمل لعدم تقدمه وأعتقد أنه سيذكرني بذلك”.

كما صعد محمد صلاح إلى المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة وتعادل مع الإسباني دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق.

المصدر: RT